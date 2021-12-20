 

Как выбрать сковородки?

Досуг Сегодня, 14:3968
Как выбрать сковородки?

Сложно представить функциональную кухню, на которой не используется сковорода. Данный инструмент в некоторых случаях может служить вместо сотейника или кастрюли. В умелых руках она становится незаменимой при обжарке, тушении и других способах обработки продуктов. В то же время не все модели являются универсальными, что нужно учитывать при покупке.

Интернет-магазин посуды «VIZMU» https://vizmu.com.ua/posuda-dlja-prigotovlenija/skovorodki может предложить своим клиентам огромный ассортимент вариантов кухонной утвари, среди которых сковородки остаются одними из самых ходовых. Цена на товары на сайте полностью соответствует их качеству.

Распространенные материалы сковородок

По материалу изготовления можно выделить несколько категорий продукции. Данный параметр влияет не только на особенности приготовления, но и то, на какой плите можно будет использовать сковороду. Чаще всего на украинском рынке можно найти такие варианты:

  • Нержавеющая сталь. Этот материал давно стал лидером среди прочих решений для производства кухонной утвари. Нержавеющая сталь обладает универсальными качествами, включая антипригарное покрытие, небольшая масса, а также соответствие средней ценовой категории.
  • Чугун. Материал на протяжении многих лет был единственным, который использовался для создания сковород. Он и сегодня используется в том случае, когда основным назначением инструмента является длительное тушение и сохранение температуры.
  • Алюминий. Металл хорошо подходит для получения сковородок, на которых жарят длины, так как он очень быстро нагревается и имеет минимальную массу.

Определившись с материалами, следует обратить внимание на типы изделий, которые могут служить для приготовления пищи на открытом огне. Среди них следует выделить сотейники, форма которых не позволяет спутать инструмент с аналогами. У сотейника очень высокие борта, толщина которых является одной из самых значительных, поэтому модель всегда довольно тяжелая. Материалом производства обычно служит чугун. Классические универсальные сковороды имеют среднюю высоту стенок, а их диаметр может быть самым разным. Они хорошо подходят для того, чтобы обжарить мясо или овощи.

Гриль пользуется популярностью среди тех, кто предпочитает мясные блюда. Для его производства могут использоваться разные материалы, а главной особенностью является дно, имитирующее решетку-гриль. Готовить на такой поверхности можно без масла.

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Как выбрать сковородки?
Как выбрать сковородки?
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Как выбрать сковородки?
Как выбрать сковородки?
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