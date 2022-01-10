 

Бюро медицинских переводов

Досуг Сегодня, 11:1773
Бюро медицинских переводов

Медицинские переводы относятся к категории научно-технических, считаются одним из наиболее важных направлений переводческой деятельности. По мере роста активного обмена опытом в сферах медицины и здравоохранения между разными странами, мощным развитием медицинской отрасли и современных технологий в ней, переводы становятся все более актуальными. Наше бюро медицинских переводов в Киеве предоставляет профессиональные услуги в указанном направлении.

В переводческом агентстве вы можете заказать:

● перевод медицинских справок и историй болезни;

● различных презентаций современного медицинского оборудования, препаратов, технологий и не только;

● документации к технике: инструкции по эксплуатации, сертификаты и пр.;

● справочников и учебных пособий;

● дипломов и свидетельств об окончании медицинских учебных заведений, курсов повышения квалификации;

● инструкций и аннотаций к препаратам;

● результатов проведенных анализов и обследований, а также многое другое.

Наше бюро обеспечивает высокое качество переводов https://lcm-company.com/translate разных направлений, а также предоставляет дополнительные услуги нотариального заверения полученных текстов, проставления апостиля.

Особенности работы бюро медицинских переводов

В нашем агентстве работают переводчики, имеющие достаточный опыт работы с медицинскими документами и текстами. В своей работе мы обязательно учитываем:

● специфику перевода сокращений и аббревиатур;

● особенности перевода медицинской терминологии (включая латинские термины и слова);

● повышенные требования к точности каждого текста (любые двусмысленные толкования исключены);

● необходимость в отдельных случаях работать с рукописным текстом.

В медицинских текстах недопустима эмоциональная окраска. Мы не используем стилизацию текстов этого типа, поскольку только грамотный и точный перевод – гарант правильного его прочтения в будущем квалифицированными медиками и специалистами смежных профессий.

Преимущества обращения в наше бюро медицинских переводов

Несмотря на то, что медицинские переводы относятся к категории наиболее сложных, требующих полного погружения, мы готовы обеспечивать оперативное выполнение поступающих заказов. Заранее согласовываем оптимальные сроки перевода с учетом специфики и объема исходного текста.

Наши специалисты хорошо владеют базовыми медицинскими знаниями, работают с большим количеством языковых пар (украинский, русский - английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, румынский, болгарский, китайский и др. языки), прекрасно владеют переводческими трансформациями, что гарантирует безупречную точность и качество перевода.

Для оформления заказа просто заполните заявку http://dpereklad.zp.ua/perevod-dokumentov-cena на сайте!

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