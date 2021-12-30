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Досуг Сегодня, 12:1164
Стенди, плакати з охорони праці

Найважливішим завданням для кожного підприємства є безпека його працівників та відвідувачів. Плакати та стенди з охорони праці стали однією з найбільших вимог для кожного підприємства, підвищують рівень безпеки. Плакат зручний та наочний спосіб відтворення всієї потрібної інформації з правилами та заборонами поведінки.  Виконувати всі правила з безпеки життєдіяльності можуть ті особи, які добре ознайомлені з правилами  охорони праці. За допомогою цих стендів можна уникнути різних травм. Психологами доведено, що людина краще запам’ятовує те, що побачила, візуалізація стендів це хороший приклад, особливо, якщо розміщені на видному місті, зроблені в яскравих кольорах, основні правила прописані великими літерами.

Для чого потрібні стенди з охорони праці на підприємстві?

Головне призначення стендів з охорони праці – щоб робітники були проінформовані та обізнані про правила безпеки праці, знали свої обов’язки до вимог трудового кодексу. За допомогою стендів з охорони праці можна проінформувати про різні робочі процеси такі як, наказ керівників, нововведення тощо. У кожній кампанії, підприємстві, школі має бути оформлений куточок з охорони праці, де чітко прописані всі положення згідно українського законодавства. На стендах, куточках, плакатах з охорони праці має міститися така інформація:

  1. Правила поведінки на робочому місці;
  2. Правила з безпеки праці;
  3. Правила та обов’язки найманих працівників;
  4. Правила поведінки під час COVID – 19;
  5. Правила поведінки під час пожежі;
  6. Основи цивільного права;
  7. Правила поведінки під час пожежної небезпеки, як правильно поводитися з вогнегасниками;
  8. Правила поведінки на підприємствах із хімічними речовинами.

Де використовуються стенди з охорони праці?

Використовуються в усіх комерційних організаціях для інформування працівників. Велика увага стендів з охорони праці приділяється у школі в окремих кабінетах: фізики, хімії, трудового навчання де часто використовуються вибухонебезпечні речовини. Щоб діти знали як поводитися під час пожежі, або вибуху якоїсь речовини. За допомогою навчальних стендів під час пожежної безпеки можна складати іспит. Взагалі стенди з пожежної безпеки потрібні в усіх закладах: магазинах, ресторанах, міліції, університетах,салонах краси, фітнес залах, будинках культури тощо. Якщо під час перевірки в організації не буде стенда з пожежної безпеки вона заплатить великий штраф. На стендах мають бути вказані дії, як працівникам поводитися під час пожежної небезпеки.

Із якого матеріалу зроблені стенди, плакати, куточки з охорони праці.

Зроблені на пластику, товщиною 3мм, кріпляться до стіни за допомогою саморізів, або дюбелів. Стенди виробляються із якісного матеріалу, щоб їх можна було використовувати довгий час, сонячне проміння не висвітлювало колір, вологе протирання стендів не зіпсувало їх зовнішній вигляд, не змінювало їх форму. Екосольвентні чорнила використовують як фарбу для друку. На стендах з охорони праці актуально розміщувати прозорі кишені, вони можуть бути різних форматів А3, А4, А5. Кишені до стенду кріпляться спеціальним професійним скетчем, що міцно прикріплює кишеню до стенда. У цих кишенях можна постійно оновлювати актуальну інформацію. Напис друкується на самоклеюче полотно, потім наносить на пластикове полотно. Також є стенди с перекидною моделлю, вона підійде тим у кого мала площа приміщення, а потрібно розмістити багато інформації. Всі  стенди виробляється з екологічно чистого матеріалу, щоб не шкодило здоров’ю людей, не забруднювало повітря. Стенди, куточки, плакати з охорони праці можна використовувати у дитячих садках вони не виділяють токсичних речовин, не будуть шкодити здоров’ю дітей, пожежобезпечні.

Чому сама ми це зробимо для вас?

Ми на ринку працюємо понад 12 років,багато задоволених клієнтів, тільки позитивні відгуки, власне виробництво, ви не переплачуєте. У нас є власний цех з виробництва, виконуємо різні розміри стендів, куточків, плакатів різної тематики. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, розробляємо власний дизайн (якщо не зможете знайти потрібний макет на нашому сайті). Креативні дизайни розроблять яскраві макети для будь-якого кабінету, всі стенди можна виконати в однаковому стилі. Якщо макет готовий, а вам щось не підійшло зміни у дизайні робимо безкоштовно. Можна і по ваших шаблонах. Різні способи оплати: по перерахунку, накладний платіж, готівковий (аванс 10%, від усієї суми) , безготівковий розрахунок, всі документи можна отримати по електронній адресі. Оплата здійснюється на картку ПриватБанка. На виріб дається гарантія 1 рік, можливе повернення, або обмін терміном 14 днів (при умові, що ви не пошкодили товар). Доставка Новою поштою та Укрпоштою.

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Стенди, плакати з охорони праці
Стенди, плакати з охорони праці
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Стенди, плакати з охорони праці
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