В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей

Стандартный водонагреватель имеет простую конструкцию и работает по тривиальному принципу. Однако современные производители все чаще внедряют инновационные технологии, создавая комфортные условия эксплуатации. На сегодняшний день цены на водонагреватели значительно отличаются от эконом варианта до класса Премиум. Перед покупкой важно понимать, почему формируется разница.

Смарт-управление

Электронный тип управления присутствует в моделях среднего ценового сегмента и Премиум класса. Сравнивая с обычным механическим способом стоит отметить несколько характерных особенностей:

• можно установить точную температуру нагрева;

• в памяти можно сохранить нескольких последних показателей нагрева или задавать несколько сценариев;

• благодаря использованию микропроцессоров, можно подключать устройство к интернету, задействовать в системе Умного дома, подключать к сети Wi-Fi. В современных моделях можно задавать несколько сценарием работы и задавать температурные режимы;

• есть отдельно опция «для забывчивых». При необходимости возможно отключать оборудование в дистанционном режиме. Это позволяет не только обеспечить безопасность для дома, но и сэкономить на потребляемой электроэнергии;

• эстетически привлекательный внешний вид. Наличие сенсорной панели, световых индикаторов особенно презентабельно смотрится в современном дизайне.

Управление в электронном формате предлагает интуитивно понятный режим и выглядит особенно привлекательно. Многие производители уверены, что в долгосрочной перспективе, оборудование с электронным управлением поможет сэкономить большую часть потребления энергии.

Наличие двойных баков

Использование двух гидравлических баков, которые связаны друг с другом, помогает решить важную практическую задачу: возможно получить горячую воду в несколько быстрее в сравнении с бойлером, снабженным одним баком.

Покрытие и материал емкостей

Рассматривая технологическое особенности, надежные производители начинают внедрять новые решения в премиальных линейках. Так, например, улучшается качество сварки листов из нержавейки, совершенствуется покрытие из эмали.

Соответственно, стоимость моделей с применением усовершенствованного технического процесса будет в несколько раз выше. Однако на такие конструкции чаще всего производитель дает гарантию 1-3 года.