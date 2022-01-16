 

В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей

Досуг Сегодня, 14:5777
В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей

Стандартный водонагреватель имеет простую конструкцию и работает по тривиальному принципу. Однако современные производители все чаще внедряют инновационные технологии, создавая комфортные условия эксплуатации. На сегодняшний день цены на водонагреватели значительно отличаются от эконом варианта до класса Премиум. Перед покупкой важно понимать, почему формируется разница.

Смарт-управление

Электронный тип управления присутствует в моделях среднего ценового сегмента и Премиум класса. Сравнивая с обычным механическим способом стоит отметить несколько характерных особенностей:

• можно установить точную температуру нагрева;

• в памяти можно сохранить нескольких последних показателей нагрева или задавать несколько сценариев;

• благодаря использованию микропроцессоров, можно подключать устройство к интернету, задействовать в системе Умного дома, подключать к сети Wi-Fi. В современных моделях можно задавать несколько сценарием работы и задавать температурные режимы;

• есть отдельно опция «для забывчивых». При необходимости возможно отключать оборудование в дистанционном режиме. Это позволяет не только обеспечить безопасность для дома, но и сэкономить на потребляемой электроэнергии;

• эстетически привлекательный внешний вид. Наличие сенсорной панели, световых индикаторов особенно презентабельно смотрится в современном дизайне.

Управление в электронном формате предлагает интуитивно понятный режим и выглядит особенно привлекательно. Многие производители уверены, что в долгосрочной перспективе, оборудование с электронным управлением поможет сэкономить большую часть потребления энергии.

В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей

Наличие двойных баков

Использование двух гидравлических баков, которые связаны друг с другом, помогает решить важную практическую задачу: возможно получить горячую воду в несколько быстрее в сравнении с бойлером, снабженным одним баком.

Покрытие и материал емкостей

Рассматривая технологическое особенности, надежные производители начинают внедрять новые решения в премиальных линейках. Так, например, улучшается качество сварки листов из нержавейки, совершенствуется покрытие из эмали.

Соответственно, стоимость моделей с применением усовершенствованного технического процесса будет в несколько раз выше. Однако на такие конструкции чаще всего производитель дает гарантию 1-3 года.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, водонагреватели, 7dniv, 7dnivinfo  
В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей
В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей
Стенди, плакати з охорони праці
Стенди, плакати з охорони праці
Бюро медицинских переводов
Бюро медицинских переводов
Как выбрать сковородки?
Как выбрать сковородки?
Стоит ли шить юбку из сетки: плюсы и особенности материала
Стоит ли шить юбку из сетки: плюсы и особенности материала
Основные технические параметры фрезерных станков
Основные технические параметры фрезерных станков
Таможенный брокер – гарантия быстрого таможенного оформления грузов
Таможенный брокер – гарантия быстрого таможенного оформления грузов
Огляд новинок посадкової картоплі
Огляд новинок посадкової картоплі
Как выбрать телевизор для просмотра футбола
Как выбрать телевизор для просмотра футбола
Как выбрать декоративную косметику для лица
Как выбрать декоративную косметику для лица
Смартфоны от Sony: качество и производительность от японского бренда
Смартфоны от Sony: качество и производительность от японского бренда
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости
Полезные советы для быстрой продажи недвижимости

Новости по теме

Основные технические параметры фрезерных станков
Основные технические параметры фрезерных станков
16-янв-2022, 14:19
Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества
Современное остекление: алюминиевые системы и их преимущества
30-дек-2021, 17:51
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
Оплата «коммуналки» онлайн – почему это лучший вариант
20-дек-2021, 16:21
6 главных вопросов об электрических конвекторах
6 главных вопросов об электрических конвекторах
19-дек-2021, 15:04
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
Клавиатура компании Logitech: почему ее выбирают
30-ноя-2021, 18:18

Последние новости

20:20
События
Почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину
20:17
Экономика
Дороже еще на 10 копеек стал доллар
18:57
События
В больницу с сердечным приступом попал посол Беларуси в России
18:36
События
В немецких газохранилищах газа осталось всего на 18 суток
14:55
Политика
Почему от Зеленского ушел один из его главных спикеров
14:51
Политика
Гордон и Комаровский вновь порассуждали, лохи ли они, что поддержали Зе
14:49
Политика
Эрдоган считает нереальной возможность вторжения РФ в Украину
13:22
События
В Украине оранжевая зона карантина расширилась в два раза
12:08
События
После Нового года Елена Зеленская улетела без мужа отдыхать на острова в Индийском океане
11:30
События
В украинском Минздраве перечислили главные симптомы "Омикрона"
09:30
Политика
Как Порошенко вернулся в Украину на суд и почему суд так и не смог вынести по нему решение
09:26
События
Почти 350 населенных пунктов в десяти областях обесточил шквальный ветер в Украине
09:23
События
Запрет на ввоз мяса птицы из Украины, который действовал больше года снял Евросоюз
09:22
События
Начинать готовиться к следующей пандемии ООН призывает мир
09:20
Экономика
Цена на нефть Brent превысила $87 за баррель
09:18
События
Канада в Украину перебросила отряд спецназа
09:07
События
Две тактические управляемые ракеты в Японское море запустили в КНДР
09:05
События
Имя информатора, который выдал нацистам семью Анны Франк назвали следователи спустя 77 лет
09:03
События
Знакомого который не вернул ему после новогодней ночи посуду зарезал одессит
08:24
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 января 2022

Новости ТОП-7

Бывший президент Украины, председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что его не арестуют по возвращении в Украину, поскольку не видит для этого оснований810
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 января 2022388
У Порошенко боятся, что его поддержит Юлия Тимошенко386
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 января 2022352
Как Порошенко 17 января вернется в Украину и ждет ли его тюрьма348
В США на западном побережье из-за извержения вулкана объявили угрозу цунами300
Первый случай заражения "Омикроном" зафиксировали в столице Китая288

Досуг

В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей
В чем разница дешевых и дорогих водонагревателей
Стандартный водонагреватель имеет простую конструкцию и работает по тривиальному принципу. Однако современные производители все чаще внедряют инновационные технологии, создавая комфортные условия эксплуатации.
Сегодня, 14:5779
Стенди, плакати з охорони праці
Стенди, плакати з охорони праці
Найважливішим завданням для кожного підприємства є безпека його працівників та відвідувачів. Плакати та стенди з охорони праці стали однією з найбільших вимог для кожного підприємства, підвищують рівень безпеки.
Сегодня, 12:1190
Бюро медицинских переводов
Бюро медицинских переводов
Заказать перевод медицинских документов.
Сегодня, 11:1797
Как выбрать сковородки?
Как выбрать сковородки?
Сложно представить функциональную кухню, на которой не используется сковорода. Данный инструмент в некоторых случаях может служить вместо сотейника или кастрюли.
Вчера, 14:39141
Стоит ли шить юбку из сетки: плюсы и особенности материала
Стоит ли шить юбку из сетки: плюсы и особенности материала
Уже не так много времени осталось до выпускных. Каждой девушке хотелось бы выглядеть на таком мероприятии элегантно и произвести хорошее впечатление.
Вчера, 12:00131
Основные технические параметры фрезерных станков
Основные технические параметры фрезерных станков
Профессиональное оборудование является важнейшей составляющей любого производственного процесса. Особенно это касается фрезерных станков, использующихся для изготовления целого ряда деталей и прочих изделий.
16-янв-2022, 14:19196

События

Почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину
Почему нагнетают слухи о вторжении России в Украину
Осталось совсем немного времени до того, как США и НАТО дадут России письменный ответ на ее требования по стратегической стабильности.
Сегодня, 20:2026
В больницу с сердечным приступом попал посол Беларуси в России
В больницу с сердечным приступом попал посол Беларуси в России
В Москве с сердечным приступом госпитализировали после Беларуси в Российской Федерации Владимира Семашко.
Сегодня, 18:5755
В немецких газохранилищах газа осталось всего на 18 суток
В немецких газохранилищах газа осталось всего на 18 суток
В немецких газохранилищах газа осталось всего на 18 суток. В Министерстве экономике ФРГ заявили, что газохранилища страны заполнены на 50,6%.
Сегодня, 18:3660
В Украине оранжевая зона карантина расширилась в два раза
В Украине оранжевая зона карантина расширилась в два раза
По состоянию на утро вторника, 18 января, в Украине уже четыре области находятся в оранжевой зоне адаптивного карантина.
Сегодня, 13:2289
После Нового года Елена Зеленская улетела без мужа отдыхать на острова в Индийском океане
После Нового года Елена Зеленская улетела без мужа отдыхать на острова в Индийском океане
Жена президента Украины Елена Зеленская после Нового года улетела на Сейшельские острова.
Сегодня, 12:08108
В украинском Минздраве перечислили главные симптомы "Омикрона"
В украинском Минздраве перечислили главные симптомы "Омикрона"
Заразившиеся штаммом коронавируса "Омикрон" чаще всего сталкиваются с такими симптомами, как головная боль, насморк и усталость.
Сегодня, 11:30126
7 Днів