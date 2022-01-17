 

Стили светильников: от классики к хай-теку

Досуг Вчера, 21:5954
Стили светильников: от классики к хай-теку

Любой стиль – это эстетика. В этом контексте принадлежащий к какому-либо стилю светильник должен гармонично вписаться в интерьер схожего направления. Интернет-магазин «SSB LIGHT», расположенный на сайте https://ssb-light.com.ua/, представляет краткий обзор некоторых распространенных типов и стилей среди модных светильников и люстр.

Светильники арт-деко

Сочная смесь древнейших Египта, Рима, Греции, Японии. Многие современные производители для воссоздания характерных особенностей этого стиля используют самые разные, зачастую элитные материалы. Это может быть не только хромированная сталь, цветное стекло и алюминий, но и ткани: бархат, шелк, кашемировая шерсть. Достаточно распространены такие природные материалы, как золото, серебро, слоновая кость и красное дерево. Особенность стиля – в отходе от перегруженности линий в пользу геометрического орнамента, зачастую составленного из правильного круга, квадрата, шара и т.д. Светильники арт-деко активно применяют в интерьерах для создания атмосферы роскоши и презентабельности. Такие светильники будут органично смотреться в любом помещении.

Светильники модерн 

Повышенным вниманием светильники и люстры в этом стиле обязаны тем, что в интерьерах направления модерн они занимают главенствующую роль. Именно люстры становятся изюминкой дома. Как и в арт-деко, в модерне применяются ценные породы дерева, дорогие ткани, цветное стекло, экзотичные материалы. Дизайн светильников характерен сочетанием растительных мотивов, изогнутых линий. Декорируют их, как правило, необычными материалами. Это делает светотехнику в стиле модерн настоящими символами, которые таят в себе особый смысл. 

Классические светильники

Визитной карточкой стиля являются бронзовые и позолоченные люстры. Плафоны часто напоминают свечи, их изготавливают из хрусталя, высококачественного стекла, прозрачного натурального камня. Благодаря этому классические люстры смотрятся дорого и благородно. С ними даже скромное помещение примет возвышенный и даже помпезный вид. Плафоны люстр в этом стиле часто снабжают плавными, сферическими формами. Не так легко найти классические, и вместе с тем дешевые люстры, интернет-магазин «SSB LIGHT» — исключение из правил. Здесь представлен широкий ассортимент классических светильников по наиболее доступным ценам. При выборе учитывайте, где и для чего будут использоваться осветительные устройства.

Светильники хай-тек

Новое направление, которое отражает нашу эпоху. А именно – повсеместное проникновение технического прогресса во все ее сферы. Светильники хай-тек занимают прочные позиции как самые функциональные световые приборы. Своеобразная техногенная эстетика вызывает скупые эмоции, но ее настоящие возможности неограниченны. В плане дизайна такие люстры отличаются простыми, лаконичными геометрическими формами и линиями. 

Интересная игра света создается применением точечных светильников по краям овального фальш-потолка. В данном случае кажется, что источника света нет, вместо него – светящийся ореол, который освещает овальный силуэт.

Всевозможные подсветки полок, внутренностей шкафчиков со стеклянными створками, настенных панно и других предметов наполняют интерьер неповторимым уютом и обстановкой интимности. Кроме того, освещение позволяет выделить архитектурные очертания стен, шторы на окнах.

Конечно, это далеко не полный перечень стилей. В интернет-магазине «SSB LIGHT» вы можете выбрать по вкусу светильники и люстры многих стилей и направлений. Пусть в вашем доме будет светло и уютно!

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