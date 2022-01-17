Постельное белье сатин - все преимущества ткани оцените в текстиле

Ткань сатин может быть очень разной. От ее плотности и внешнего вида зависит варианты использования Так, из сатина шьют легкую одежду, например, платья и блузы, а могут изготавливать и постельное белье. И втом и в другом случае получаются\ изделия высокого качества. Ведь сатин одновременно изящная и плотная ткань, тонкая и прочная. А такое разное сочетание возможно благодаря особому переплетению волокон которое так и называется - сатиновое. В нем нити, переплетаясь между собой, предварительно скручиваются. Да и само плетение не крестообразное, а косое, что и помогает получить сатину его замечательные свойства.

В изготовлении как одежды так и постельного белья особенно ценится хлопковый сатин. Как и любая ткань из натуральных волокон он прекрасно пропускает воздух, тем самым позволяет коже дышать а телу у максимально расслабиться. Но в отличии от бязи или ранфорса, которые также изготавливают из 100% хлопка, сатин ценится за красоту. Другими словами, все изделия из этой замечательной ткани выглядят благородно и нарядно. Вы сами сможете оценить, как выглядит постельное белье сатин тут. На сайте много моделей разных образцов, так что вы сразу увидите разнообразие современных вариантов, а также узнаете их стоимость от разных брендов.

Сатин часто сравнивают с шелком. Это неоднозначное сравнение. С одной стороны ткань действительно имеет легкий блеск, но это если сравнивать ее с бязью. Но вот если вы ожидаете увидеть полотно с мягкими шелковистыми переливами, то разочаруетесь. Того эффекта, которым обычно восхищает шелк, конечно же не будет. Сатин более сдержан, хотя и не лишен благородства во внешнем виде. Смотря на постельное белье сатин тут вы сразу заметите, как хороши комплекты в любом цвете: и ярком, и в пастельном, и с цветами, и с узорами. И даже однотонные комплекты из сатина выглядят гораздо интереснее чем из бязи. Подобный эффект легко объяснить. Благодаря высокой плотности ткани, краска на нее ложится очень хорошо и ровно. Поэтому любой цвет выглядит глубоким и насыщенным.

Благодаря все той же плотности, рисунки на ткани также выглядят очень реалистично. Ведь высокое качество полотна позволяет прорисовывать на нем любой, даже самый сложный узор со множеством элементов. А это усиливает эффект от его вида вцелом.

Покупая постельное белье из сатина вы будете уверены в том, что получите массу удовольствия, как эстетического, так и тактильного!