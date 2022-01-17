Различия видов объемных букв, почему буквы лучше плоской вывески?

Рекламная вывеска является важным элементом для вашего бизнеса, это как общение с потенциальным клиентом. Она говорит о вашем бизнесе, о его ценности и пользе для клиента. Итак, перед тем как разместить вывеску, нужно предварительно спланировать каждый шаг, чтобы реклама привлекла внимание клиентов, сделала бизнес успешным.

Основные этапы создания вывески

Определите главную цель вывески.

Для чего нужна вывеска: увеличить трафик, усилить бренд, дать больше информации клиенту, добавить драйву, дать им направление и т.д.

Понять, где и как можно установить вывеску.

Это будет наружная или внутренняя вывеска, где она будет смонтирована: на здании, стене, кронштейне, фасаде. Монтаж определяется размером и материалом, должен понять, какой это фронт работ.

Определиться с материалом.

Важно знать, из какого материала будет вывеска, один материал подходит для внутренней вывески, второй только для внешней вывески. Какой материал подходит для вашего бюджета, лучше впишется в интерьер фасада здания.

Выберите график.

Грамотно подобранная графика дает определенный визуальный стиль, вывеска становится заметнее, привлекает внимание людей. Ищите яркие, смелые изображения, цвета.

Интересный, точный, информационный контент.

После того, как вы определились с дизайном вывески, начните формулировать сообщения о ценности продукта, чем отличаетесь от конкурентов, свою индивидуальность. Сообщение должно быть максимально лаконичным, понятным, простым для восприятия.

Разработайте индивидуальный логотип.

Чтобы выделиться среди конкурентов, нужно сделать узнаваемость бренда. Разработать собственный логотип, цвета, то есть, чтобы люди не прочитав слова, увидели логотип и уже знали, что это вы.

Кому не обойтись без объемных световых букв?

На сегодняшний день наиболее популярными видами рекламы стали не вывески, а объемные буквы разных форм, размеров, оснащенные подсветкой для темных суток. Они хорошо подходят для декора коммерческих объектов, предлагающих услуги или реализующих товары, их применяют не только во наружной рекламе, но и для оформления интерьера. Световые объемные буквы устанавливают в крупных кампаниях, магазинах, ночных клубах, торговых комплексах, ресторанах, фитнес-центрах, салонах красоты, холлах гостиниц и т.д. Световые объемные буквы кампании устанавливаются не только для маркетинговых целей, но и для престижа. Существует много заведений, где этот вид наружной рекламы это первая необходимость для привлечения клиентов, особенно те, которые работаю в темное время суток: рестораны, кафе, бары, круглосуточные аптеки, развлекательные ночные заведения (используют не только снаружи, но и внутри помещения , чтобы улучшить интерьер). Объемные буквы почти не ограничивают вас правилами, в отличие от вывесок, их можно производить из любого материала, нет никаких ограничений к монтажу.

Объемные буквы состоят из 4 компонентов:

Задней стенки; лицевой поверхности; Светодиодные модули, блока мощности; Борта буквы.

Каждая из конструкций имеет свои преимущества в плане использования и дизайна.

Объемные буквы делятся на две группы – световые объемные и не световые, а делятся на виды.

Световые объемные:

Объемные буквы с внутренней подсветкой (отличается экономичностью, длительный срок использования, подсветка имеет компактные размеры, изображения высокого качества);

Объемные буквы с контуражной подсветкой (самый современный способ, в обычной подсветке светится вся буква, или внутри, а у контуражной подсветки фронтальная сторона буквы остается затемненной, а вокруг нее создается свечение с эффектом ореола. Неон материал, используемый, имеет срок службы – 5 лет);

Объемные световые буквы с открытыми светодиодами (идеальный вариант если вы хотите сделать подсветку букв динамической, чтобы они затухали, то загорались, или переливались волнами;

Объемные буквы из нержавеющей стали (напоминает обычную букву, но имеет высокое качество, более дорогой вид, лицевая панель сделана из оргстекла).

Из чего состоят объемные буквы?

Буквы могут изготавливаться из разного материала: ПВХ( самый популярный материал для изготовления наружной рекламы, он эластичен, устойчив к изменению температуры, не боится солнечных лучей, подойдет для логотипа выпуклой формы), акрила, дерева, нержавеющей стали, оргстекла, пенопласт (для изготовления букв внутреннего декора, легко переносить, удобен в использовании), пенополистирола, пластика и т.д., все зависит от того, где они будут размещаться и от вашего бюджета. Можно использовать газосветные трубки для подсветки лицевой поверхности. На каждое изделие предоставляется гарантия.