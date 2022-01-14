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Досуг Сегодня, 16:5759
Несколько причин купить подержанный телевизор

Любая подержанная техника - это продукт вторичного рынка, который ранее работал на протяжении определённого периода и к моменту продажи не утратил свои технические и качественные свойства. Тот, кто собирается обратиться в интернет-магазин PC и купить телевизор бу, может сэкономить немалые средства, получив взамен неплохой товар. Естественно, следует выбирать телевизоры из Европы, которые ценятся благодаря качеству сборки. Такие устройства проверены временем и никаких поломок по причине наличия заводского брака в этом случае точно не проявится. При этом модель может быть вполне современной, что особенно актуально для тех, кто не гонится за последними модными новинками, предпочитая традиционные вещи.

Основные критерии выбора телевизора б/у

В специализированном каталоге интернет-магазина, где предлагается техника б/у, реализуется самый широкий ассортимент LED-телевизоров. Такие устройства оснащаются жидкокристаллическим экраном, система подсветки функционирует благодаря светодиодным лампам. Подобные модели отличаются от плазменных или LCD-аналогов экраном - он более тонкий, в составе его не содержится ртуть, а электричество он потребляет гораздо меньше.

Подбирая подходящий подержанный ЖК телевизор, следует предварительно проверить, в каком состоянии находятся матрица и подсветка. Битых пикселей быть не должно.

В качестве проверки можно вывести на экран белый цвет, если присутствуют красные оттенки - это говорит о необходимости замены ламп. Также предварительно, ещё перед покупкой необходимо определиться с габаритами телевизора, размер экрана нужно выбрать в соответствии с собственными потребностями. Как правило, диагональ варьируется от 32 до 55 дюймов, однако присутствуют и другие варианты.

Если планируется подключать к телевизору и другие приборы, необходимо изучить разъёмы, имеющиеся в конкретной модели. Также в описании следует ознакомиться с поддерживаемыми функциями и наличием дополнительных характеристик. Так, например, Smart-TV подразумевает возможность выхода в Сеть для просмотра любых трансляций в режиме онлайн.

Почему стоит приобретать подержанный телевизор в специализированном интернет-магазине

Дополнительным преимуществом покупки подержанных телевизоров, помимо существенной экономии, является их исправность, предварительно они тщательно рассматриваются на соответствие характеристикам, заявленным продавцом.

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Несколько причин купить подержанный телевизор
Несколько причин купить подержанный телевизор
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