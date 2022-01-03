Хочу на фитнес: три лучших направления для девушек и женщин

В условиях современности, когда большинство людей, как правило, ведет малоактивный образ жизни, очень важно своевременно обратить внимание на эту проблему, понимать важность данного вопроса и приложить все усилия, дабы уберечь себя и свое здоровье от всех возможных негативных последствий.

Оптимальный вариант для представительниц прекрасной половины человечества – это фитнес (например, очень популярных не сегодняшний день - стретчинг для начинающих), поскольку посещение подобных спортивных занятий позволяют:

Во-первых, улучшить и укрепить собственное здоровье, что немаловажно;

Во-вторых, избавить себя от лишнего веса, если есть такая проблема;

В-третьих, сформировать красивую и привлекательную фигуру.

Разумеется, существует немалое количество программ фитнеса, по которым можно проводить тренировки, но самыми популярными по праву считаются упомянутый ранее стретчинг, гимнастика и система Пилатес. Рассмотрим данные направления более подробно.

Стретчинг – модно и по-современному

Одним из лучших способов поддерживать свое тело в тонусе – записаться на занятия по стретчингу (пассивный, статический или динамический). Главной «фишкой» данного вида фитнеса является то, что он подходит практически для любого возраста, позволяет повышать гибкость тела и хорошенько укрепить мышцы, улучшить здоровье, прибавить тонуса.

А самое главное то, что стретчинг доступен всем желающим без предварительной подготовки, выполнять упражнения можно даже под музыку и совмещать с другими спортивными занятиями.

Но если по тем или иным причинам вам стретчинг (даже динамический), так сказать, не зашел, можно выбрать уроки танцев хип хоп - отличная альтернатива, которая не только полезна, но и позволит выделяться на фоне других посетителей ночных клубов и прочих «танцевальных» мероприятий.

Система Пилатес – медленно, но эффективно

Особой популярностью также пользуются физические упражнения по системе Пилатез, которые хотя и выполняются в достаточно медленном темпе, но являются достаточно эффективными, если речь идет об укреплении мышц и суставов, снятия болевых и прочих ощущений, усталости и прочих подобных моментов. Более того, Пилатез – оптимальный вариант для реабилитации после травм, а также для коррекции веса и формирования привлекательной фигуры.

Гимнастика – для оздоровления и не только

Если предыдущие направления фитнеса не пришлись вам по вкусу, можно остановить свой выбор на старой доброй гимнастике, которая и здоровье укрепляет, и координацию улучшает, и выносливость, и физическую силу – на самой деле список плюсов достаточно длинный.

Очень полезна и гимнастика для маленьких детей, особенно в плане формирования правильной осанки, улучшения координации, а также формирования иммунной системы, что в данном случае очень важно.

Даже если у вас просто-напросто не хватает времени на посещение специальных фитнес-центров, выполнять некоторые физические упражнения можно и в офисе, и дома – главное, не откладывать на очередной «понедельник», а подойти к данному вопросу ответственно. И тогда все обязательно будет ОК!