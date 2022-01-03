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Досуг Сегодня, 16:4273
Какие есть известные биржи криптовалют в Украине

Специализированные биржи криптовалют в Украине – удобный и простой способ купить биткоин или другие цифровые активы. Сегодня существует большой выбор площадок, но не все они подходят для украинцев.

5 криптоплатформ, на которых доступен расчет в гривнах

Рассматривая действующие криптобиржи, Украина предлагает варианты, на которых можно торговать за гривну. Представленный ниже список также учитывает наличие спотовой торговли за национальную валюту. Подобный вариант позволяет легко и быстро приобрести актив на фондовом рынке. В таком случае для совершения сделок не требуется много времени: все действия ведутся «на месте». То есть, продавец или покупатель соглашается на выставленную цену и в один клик закрывает сделку.

Если вам нужна проверенная криптобиржа, Украина предлагает площадки с разными сервисами. Кроме спотовой торговли можно также выбрать маржинальную или деривативами. Рейтинг популярных платформ, у которых доступна украино- или русскоязычная версия:

  • Binance.
  • Whitebit.
  • Exmo.
  • Huobi.
  • Kuna.

Именно эти онлайн-ресурсы позволят с удобством заниматься трейдингом, полностью понимая все механизмы сайта.

Служба поддержки

Все перечисленные выше крипто биржи Украины предоставляют возможность общаться со службой поддержки в режиме онлайн. Однако в чате Huobi весь разговор ведется на английском языке. Но основной минус в том, что не всегда получается связаться с реальным оператором. Отзывы пользователей говорят о том, что возможен такой вариант, когда переключиться на живого человека так и не удается.

Все остальные компании предоставляют оперативную службу поддержки с беспроблемной обратной связью.

Регистрация и верификация

Чтобы зарегистрироваться на площадке, необходимо выполнить простые действия как и на любом сайте. Как правило, нужно указать электронную почту, ввести пароль и номер телефона. Для перехода в режим полноценной торговли укр криптобиржа может потребовать верификацию личности. Для этого понадобится отправить скан паспорта. В противном случае вы не сможете завести на счет любую валюту, включая гривну. Подобные правила действуют на Whitebit и Exmo. Более упрощенная система у Binance. Процедура верификации требуется лишь после того, как вы решили завести на счете более 8 тысяч гривен.

Обратите внимание, в большинстве случаев верификация проходит быстро и легко. Вам нужно лишь предоставить скан паспорта в хорошем качестве.

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