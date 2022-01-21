Как выбрать компрессионные колготы

Компрессионные колготы предназначены для стабилизации кровообращения ног, уменьшения нагрузки на ноги, снижения риска венозных и сосудистых заболеваний. Сейчас они пользуются довольно большим спросом. Однако для получения положительного результата важно серьезно отнестись к выбору данной продукции.

Не нужно экономить и покупать компрессионные колготы на рынке. Вряд ли они обеспечат лечебный эффект. Колготки должны быть изготовлены из качественных современных материалов, чтобы кожа дышала, не было препятствий для отведения влаги. Кроме того, следует исключить любые противопоказания: заболевания кожи, открытые раны и т.д.

Каждый изготовитель имеет свою размерную сетку. То, что вы раньше покупали обычные колготки определенного размера, не значит, что вам подойдет компрессионное изделие того же размера. На упаковке таких колгот обязательно указан класс компрессии в мм. рт.ст. Нужно помнить, что неправильно подобранный размер колгот может негативно повлиять на здоровье, поскольку будет оказано неправильное давление. Ожидаемого эффекта вы не достигнете. Поэтому лучше обратиться к консультанту специализированного магазина, который поможет вам в выборе, расскажет о производителях, особенностях пользования и ухода за изделием. Для этого предварительно дома измерьте обхват ноги в таких местах: косточка, середина икры, середина коленного сустава, середина бедра, под ягодицей.

Виды лечебных колготок

Профилактические компрессионные колготы рекомендуются для периодического, то есть непостоянного использования. Степень компрессии не превышает 18-22 мм рт.ст. (первый класс). Эти варианты удобны в применении, их легко надевать, они комфортны даже при ежедневном использовании. Можно носить без рекомендаций врача для профилактики варикозной болезни, предупреждения отеков и усталости ног.

Стоит сказать и о показаниях. Изделия будут полезны беременным женщинам, спортсменам, при сидячей работе, при авиаперелетах или поездках на большие расстояния, во время ношения обуви на каблуках, в случаях, если набухают ноги.

Лечебные изделия предназначены для постоянного использования при варикозной болезни, тромбофлебите. Госпитальные колготы используются только под наблюдением врача при хирургических вмешательствах и в процессе естественных родов.

В последних двух случаях чаще всего назначаются колготы 2 (23-32 мм.рт.ст.) и 3 (34-46 мм.рт.ст.) классов. Белье 4 класса очень плотное (-> 49 мм.рт.ст.). Оно назначается лечащим врачом при тяжелых стадиях венозных нарушений.

Подбор белья должен происходить непосредственно после визита к врачу, согласно его рекомендациям по виду и классу компрессии. Для покупки данной продукции стоит обращаться в проверенные места, которые предлагают качественную сертифицированную продукцию. Вы можете в любое время обратиться за консультацией к специалисту. Он ответят на все ваши вопросы, за счет чего вы сделаете правильный для себя выбор.