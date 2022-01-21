Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году

На криптовалютном рынке существует огромное количество способов купить криптовалюту. Для того, чтобы приобщиться к цифровой экономике, вы можете воспользоваться услугами:

централизованных бирж;

онлайн обменников;

оффлайн обменников;

децентрализованных бирж

Давайте подробнее остановимся на каждом из этих вариантов.

Централизованная биржа

Если вы не обладаете достаточным опытом, то лучшим вариантом покупки является централизованная биржа. Безусловно, централизованные биржи (CEX) являются самым удобным и надежным способом купить криптовалюту онлайн.

Для того, чтобы пользоваться всеми этими услугами подобных площадок, для начала необходимо завести аккаунт и пройти верификацию (KYC). То есть отправить свои документы в службу поддержки биржи. Не волнуйтесь, вашу конфиденциальную информацию не смогут использовать третьи лица.

Дело в том, что многие криптовалютные биржи наносят на них специальный водяные знаки, это делает документы бесполезными для мошенников. После регистрации и прохождения KYC вы можете не только купить криптовалюту, но и заниматься трейдингом, стейкингом и т.д.

Для того чтобы обезопасить свой аккаунт вам необходимо установить двухфакторную аутентификацию. Этот метод защиты включает в себя код, известный только владельцу аккаунта. Здесь удобнее всего купить криптовалюту за рубли, гривны, доллары и любые другие фиатные валюты.

Онлайн обменники

Купить криптовалюту в Украине можно в онлайн обменниках. Как правило, для работы с подобными сервисами не нужно проходить регистрацию. Обменники – это просто сайты, на которых существует несколько направлений обмена. Правда, купить криптовалюту за гривны на выгодных условиях, предлагает буквально несколько сервисов. Здесь очень важно смотреть на репутацию обменника и заблаговременно прочесть отзывы о его работе.

Оффлайн обменники

Если вы хотите, например, купить криптовалюту в Киеве за наличные, то можете воспользоваться услугами оффлайн обменников. Это те же самые пункты обмена валют, только с возможностью приобрести цифровые монеты. Здесь очень важна репутация компании, так как на рынке орудует множество мошенников.

Децентрализованные биржи (DEX)

Если вы не хотите регистрироваться на различных сервисах, а просто купить криптовалюту в Украине, то воспользуйтесь услугами DEX. Для того чтобы приобрести цифровые активы вам понадобится лишь кошелек.

Теперь вы знаете основные методы покупки криптовалют в Украине. При выборе любого метода, важно смотреть на репутацию и рейтинг той или иной платформы.