5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime

Онлайн-магазин настолок Gametime привлекает широким и разнообразным ассортиментом. На виртуальной витрине представлено просто невероятное количество настолок разных жанров. Тематика развлечений — на любой вкус: от фантастики и магии до истории и космоса. Большой выбор позиций в каталоге — не единственное преимущество интернет-магазина. Есть и другие фишки, которые притягивают заядлых настольщиков и новичков.
Гибкий диапазон цен
В продаже представлены игры на разный бюджет. На одну настолку можно потратить как пару сотен, так и несколько тысяч гривен. Стоимость, как правило, зависит от таких факторов:
- Издатель. У каждого производителя — индивидуальная ценовая политика.
- Материалы. Некоторые игры (например, простейшие детские ходилки) не требуют использования дорогих материалов, но есть и такие, которые изготавливаются с использованием дерева, металла, премиального картона и эко-пластика.
- Комплектация. Чем больше элементов в комплекте, тем выше расходы на производство.
- Особенности издания. Обычные версии игр гораздо доступнее, чем коллекционные.
Легкий и быстрый поиск
Если нужна конкретная игра, ее можно найти, задействовав строку поиска. Достаточно ввести наименование и кликнуть Enter, чтобы появилась страница с предложениями, соответствующими поисковому запросу. Для тех, кто не знает, чего именно хочет, предусмотрены фильтры. Они помогают выбирать игры по характеристикам, среди которых:
- количество и возраст игроков;
- язык;
- предназначение;
- тематика и жанр;
- издатель и серия.
Нужно проставить галочки возле определенных параметров, и неподходящие настолки отсеются автоматически.
Удобное оформление заказов
Для подтверждения заказа покупателю нужно выполнить такие простые действия:
- поместить настольную игру в корзину при помощи кнопки «Купить»;
- выбрать опцию «Оформить заказ»;
- ввести личные данные для дальнейшей связи;
- выбрать способ доставки и оплаты.
Чтобы справляться побыстрее, целесообразно завести личный кабинет. Во-первых, при его наличии не придется вводить ФИО и контакты вручную, во-вторых, станут доступными скидки и специальные предложения для участников программы лояльности.
Безопасность покупок
При оформлении покупки можно выбрать вариант оплаты при получении. Тогда не придется переживать о том, что товар не вышлют или в посылку положат что-то не то. В Киеве и Житомире настольные игры реально самостоятельно забрать игры в пунктах выдачи.
В магазине доступна услуга обмена и возврата, поэтому настолку, которая не понравилась или не подошла, можно сдать обратно. Условия процедуры описаны на сайте Gametime — в информационном разделе «Возврат и обмен товаров».