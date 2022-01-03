5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime

Онлайн-магазин настолок Gametime привлекает широким и разнообразным ассортиментом. На виртуальной витрине представлено просто невероятное количество настолок разных жанров. Тематика развлечений — на любой вкус: от фантастики и магии до истории и космоса. Большой выбор позиций в каталоге — не единственное преимущество интернет-магазина. Есть и другие фишки, которые притягивают заядлых настольщиков и новичков.

Гибкий диапазон цен

В продаже представлены игры на разный бюджет. На одну настолку можно потратить как пару сотен, так и несколько тысяч гривен. Стоимость, как правило, зависит от таких факторов:

Издатель. У каждого производителя — индивидуальная ценовая политика.

Материалы. Некоторые игры (например, простейшие детские ходилки) не требуют использования дорогих материалов, но есть и такие, которые изготавливаются с использованием дерева, металла, премиального картона и эко-пластика.

Комплектация. Чем больше элементов в комплекте, тем выше расходы на производство.

Особенности издания. Обычные версии игр гораздо доступнее, чем коллекционные.

Легкий и быстрый поиск

Если нужна конкретная игра, ее можно найти, задействовав строку поиска. Достаточно ввести наименование и кликнуть Enter, чтобы появилась страница с предложениями, соответствующими поисковому запросу. Для тех, кто не знает, чего именно хочет, предусмотрены фильтры. Они помогают выбирать игры по характеристикам, среди которых:

количество и возраст игроков;

язык;

предназначение;

тематика и жанр;

издатель и серия.

Нужно проставить галочки возле определенных параметров, и неподходящие настолки отсеются автоматически.

Удобное оформление заказов

Для подтверждения заказа покупателю нужно выполнить такие простые действия:

поместить настольную игру в корзину при помощи кнопки «Купить»; выбрать опцию «Оформить заказ»; ввести личные данные для дальнейшей связи; выбрать способ доставки и оплаты.

Чтобы справляться побыстрее, целесообразно завести личный кабинет. Во-первых, при его наличии не придется вводить ФИО и контакты вручную, во-вторых, станут доступными скидки и специальные предложения для участников программы лояльности.

Безопасность покупок

При оформлении покупки можно выбрать вариант оплаты при получении. Тогда не придется переживать о том, что товар не вышлют или в посылку положат что-то не то. В Киеве и Житомире настольные игры реально самостоятельно забрать игры в пунктах выдачи.

В магазине доступна услуга обмена и возврата, поэтому настолку, которая не понравилась или не подошла, можно сдать обратно. Условия процедуры описаны на сайте Gametime — в информационном разделе «Возврат и обмен товаров».