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5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime

Онлайн-магазин настолок Gametime привлекает широким и разнообразным ассортиментом. На виртуальной витрине представлено просто невероятное количество настолок разных жанров. Тематика развлечений — на любой вкус: от фантастики и магии до истории и космоса. Большой выбор позиций в каталоге — не единственное преимущество интернет-магазина. Есть и другие фишки, которые притягивают заядлых настольщиков и новичков.

Гибкий диапазон цен
 В продаже представлены игры на разный бюджет. На одну настолку можно потратить как пару сотен, так и несколько тысяч гривен. Стоимость, как правило, зависит от таких факторов:

  • Издатель. У каждого производителя — индивидуальная ценовая политика. 
  • Материалы. Некоторые игры (например, простейшие детские ходилки) не требуют использования дорогих материалов, но есть и такие, которые изготавливаются с использованием дерева, металла, премиального картона и эко-пластика.
  • Комплектация. Чем больше элементов в комплекте, тем выше расходы на производство. 
  • Особенности издания. Обычные версии игр гораздо доступнее, чем коллекционные.

Легкий и быстрый поиск
Если нужна конкретная игра, ее можно найти, задействовав строку поиска. Достаточно ввести наименование и кликнуть Enter, чтобы появилась страница с предложениями, соответствующими поисковому запросу. Для тех, кто не знает, чего именно хочет, предусмотрены фильтры. Они помогают выбирать игры по характеристикам, среди которых:

  • количество и возраст игроков;
  • язык;
  • предназначение;
  • тематика и жанр;
  • издатель и серия.

Нужно проставить галочки возле определенных параметров, и неподходящие настолки отсеются автоматически.

Удобное оформление заказов
Для подтверждения заказа покупателю нужно выполнить такие простые действия:

  1. поместить настольную игру в корзину при помощи кнопки «Купить»;
  2. выбрать опцию «Оформить заказ»;
  3. ввести личные данные для дальнейшей связи;
  4. выбрать способ доставки и оплаты.

Чтобы справляться побыстрее, целесообразно завести личный кабинет. Во-первых, при его наличии не придется вводить ФИО и контакты вручную, во-вторых, станут доступными скидки и специальные предложения для участников программы лояльности. 

Безопасность покупок
При оформлении покупки можно выбрать вариант оплаты при получении. Тогда не придется переживать о том, что товар не вышлют или в посылку положат что-то не то. В Киеве и Житомире настольные игры реально самостоятельно забрать игры в пунктах выдачи. 

В магазине доступна услуга обмена и возврата, поэтому настолку, которая не понравилась или не подошла, можно сдать обратно. Условия процедуры описаны на сайте Gametime — в информационном разделе «Возврат и обмен товаров».

 

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Теги: news, новости, Украина, настольные, игры, 7dniv, 7dnivinfo  
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