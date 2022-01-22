8 этапов лечения каналов под мікроскопом

Каналом зуба называют пространство внутри его корней, в котором располагается пульпа – пучок из сосудов и нервов. Именно он обеспечивает питание зуба. Если в пульпе развивается воспалительный процесс, то получение стоматологической помощи является обязательным. Лечение каналов под микроскопом – современный метод выполнения терапевтических манипуляций в обозначенном пространстве. Он имеет четкие показания, особенности и проводится в несколько этапов.
Показания для выполнения процедуры
Единственная причина, по которой стоматолог может назначить рассматриваемую процедуру, – наличие очага инфекции. Обычно диагностируются:
- периодонтит – воспаление связки, которая удерживает зуб в лунке. Выполнение манипуляции будет целесообразным только на начальной стадии развития заболевания, если патология запущенная, то терапевтического эффекта не будет;
- пульпит – обширное поражение инфекцией. Процедура показана на любой стадии развития патологии, учитывается только степень разрушения коронковой части зуба.
Показанием для назначения терапии под микроскопом может стать и травма челюсти, когда целостность зуба сохранена, но через трещину болезнетворные бактерии поражают пульпу.
Этапы выполнения манипуляции
Лечение начинается с осмотра стоматологом ротовой полости, изучения рентгеновского снимка. Далее процедура выполняется строго по протоколу:
- Вводится анестезирующий препарат.
- Открывается доступ к каналу – удаляется пломба (если она была ранее установлена) или снимается слой эмали.
- Удаляется сосудисто-нервный пучок, пораженный патологическим процессом.
- Очищаются стенки от некротизированных участков.
- Проводится «запечатывание» пространства пломбой.
- Выполняется контрольный рентгеновский снимок.
- Восстанавливается коронковая часть единицы.
Если пространство узкое или деформировано, то после его очищения выполняется расширение вручную. Это позволит максимально полноценно использовать пломбировочный материал.
В чем преимущества использования микроскопа
Аккуратность и тщательность выполнения каждого этапа манипуляции дают гарантированный положительный эффект. Стоматолог не может контролировать процесс только своими глазами, применение микроскопа позволяет:
- не затрагивать здоровые ткани при вычищении корневой части;
- контролировать полноценность обработки;
- обнаружить даже точечные патологические поражения.
Лечение под микроскопом снижает вероятность развития осложнений, когда пациент вынужден повторно обращаться к стоматологу. Врач будет или снова выполнять процедуру, или удалять зуб при стремительном и обширном распространении патологического процесса.
Современное оборудование дает возможность выполнять лечебные манипуляции даже в труднодоступных местах. Терапия при пульпите и периодонтите считается сложной, требующей внимания и аккуратности. Микроскоп в разы упрощает работу стоматолога и исключает развитие осложнений.
Статья подготовлена по материалам сайта Dentalart.ua.