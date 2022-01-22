8 этапов лечения каналов под мікроскопом

Каналом зуба называют пространство внутри его корней, в котором располагается пульпа – пучок из сосудов и нервов. Именно он обеспечивает питание зуба. Если в пульпе развивается воспалительный процесс, то получение стоматологической помощи является обязательным. Лечение каналов под микроскопом – современный метод выполнения терапевтических манипуляций в обозначенном пространстве. Он имеет четкие показания, особенности и проводится в несколько этапов.

Показания для выполнения процедуры

Единственная причина, по которой стоматолог может назначить рассматриваемую процедуру, – наличие очага инфекции. Обычно диагностируются:

периодонтит – воспаление связки, которая удерживает зуб в лунке. Выполнение манипуляции будет целесообразным только на начальной стадии развития заболевания, если патология запущенная, то терапевтического эффекта не будет;

пульпит – обширное поражение инфекцией. Процедура показана на любой стадии развития патологии, учитывается только степень разрушения коронковой части зуба.

Показанием для назначения терапии под микроскопом может стать и травма челюсти, когда целостность зуба сохранена, но через трещину болезнетворные бактерии поражают пульпу.

Этапы выполнения манипуляции

Лечение начинается с осмотра стоматологом ротовой полости, изучения рентгеновского снимка. Далее процедура выполняется строго по протоколу:

Вводится анестезирующий препарат. Открывается доступ к каналу – удаляется пломба (если она была ранее установлена) или снимается слой эмали. Удаляется сосудисто-нервный пучок, пораженный патологическим процессом. Очищаются стенки от некротизированных участков. Проводится «запечатывание» пространства пломбой. Выполняется контрольный рентгеновский снимок. Восстанавливается коронковая часть единицы.

Если пространство узкое или деформировано, то после его очищения выполняется расширение вручную. Это позволит максимально полноценно использовать пломбировочный материал.

В чем преимущества использования микроскопа

Аккуратность и тщательность выполнения каждого этапа манипуляции дают гарантированный положительный эффект. Стоматолог не может контролировать процесс только своими глазами, применение микроскопа позволяет:

не затрагивать здоровые ткани при вычищении корневой части;

контролировать полноценность обработки;

обнаружить даже точечные патологические поражения.

Лечение под микроскопом снижает вероятность развития осложнений, когда пациент вынужден повторно обращаться к стоматологу. Врач будет или снова выполнять процедуру, или удалять зуб при стремительном и обширном распространении патологического процесса.

Современное оборудование дает возможность выполнять лечебные манипуляции даже в труднодоступных местах. Терапия при пульпите и периодонтите считается сложной, требующей внимания и аккуратности. Микроскоп в разы упрощает работу стоматолога и исключает развитие осложнений.

Статья подготовлена по материалам сайта Dentalart.ua.