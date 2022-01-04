 

Шарнирная стремянка — простейшее и универсальное бытовое приспособление

Досуг Сегодня, 17:3372
Шарнирная стремянка — простейшее и универсальное бытовое приспособление

Легкие и прочные лестницы-трансформеры широко используются в различных сферах частной и профессиональной деятельности. Их широкому распространению послужил целый ряд причин. В первую очередь, это универсальность, а также масса положительных особенностей, которыми изделия обладают, несмотря на всю простоту конструкции.

Характеристики и наиболее распространенные области применения

В числе наиболее значимых характеристик следует отметить конструктивные особенности и различия:

  • количество секций — от 2 и более штук;

  • число ступеней (в одной секции) — 2-8 шт.;

  • грузоподъемность — 100-150 кг;

  • длина в сложенном/разложенном состоянии — до 2.4/6.2 м;

  • максимальная высота — 5.5 м;

  • транспортные габариты.

Шарнирные лестницы изготавливаются из легкого, но прочного материала — алюминий, стекловолокно или стальной сплав, благодаря чему обладают низкой массой и мобильностью. Стремянки-трансформеры легко перемещать с одного места на другое. Они дают возможность вести профессиональную деятельность на приличной высоте, полноценно заменяя мастеру рабочую площадку. Они безопасны и устойчивы. Все это существенно разнообразило сферу их применения: строительство, отделка, садоводство, прокладка коммуникаций, кровельные работы, обслуживание климатического оборудования и вентиляции, декорирование и реставрация.

Различают 4 основных положения для эксплуатации шарнирных лестниц: приставной вариант, Л-образная и Г-образная формы, а также в виде помоста (П-образная конструкция). Первый тип обеспечивает доступ на максимальную высоту, второй — более безопасный. Формы в виде буквы Г используются редко, зачастую, при решении нестандартных задач. Например, для увеличения расстояния между приставной лестницей и плоскостью соприкосновения.

Помосты служат своего рода миниатюрными строительными лесами, позволяющими разместиться на изделии двум и более человек. Для удобства сверху укладывается настил.

Ознакомиться с ассортиментом продукции можно на странице интернет-магазина Стремянка.

Преимущества и основные критерии выбора

Среди наиболее значимого преимущества стремянки шарнирного типа следует отметить универсальность. Она действительно используется практически во всех видах деятельности человека.

Второй момент — удобство использования. Их можно быстро разложить и сложить, компактно хранить и перевозить в багажнике автомобиля.

Третье ощутимое преимущество — высокая прочность, несмотря на легкий вес. Изделиям грузоподъемностью до 150 кг вполне по силам выдержать вес взрослого человека с оборудованием и материалами.

Шарнирные лестницы прослужат долго, если выбраны правильно. Перед покупкой следует внимательно осмотреть товар на предмет отсутствия деформаций или заломов, убедиться, что шарниры не расшатаны. Кроме того, на ступенях должно быть рельефное или иное антискользящее покрытие, а на самих ножках — заглушки.

Выбирая лестницу, помните, что от ее качества зависит безопасность работ. Поэтому изделие должно быть изготовлено в соответствии с госстандартами, о чем свидетельствует наличие технического паспорта.

 

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