 

Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов

Досуг Сегодня, 18:2679
Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов

Мужчины относятся к вопросу выбора бритвенных принадлежностей серьезно. И это правильный подход, тем более рынок предлагает широкий выбор аксессуаров, включая электробритвы.

Электробритва или станок

Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов

Для быстрого и щадящего бритья хорошо подойдет электробритва с системой повторений контуров лица и разными режимами скорости работы. Электрическая бритва – это соперник обычного станка. По сравнению со станками, электробритвы имеют очевидные преимущества, вот лишь некоторые из них:

  • удобство в эксплуатации и уходе, в том числе за счет специальной системы очистки;
  • безопасность – отсутствие такого прямого контакта с кожей, как у станков;
  • долгий срок службы – это один из ключевых плюсов, делающий использование бритвы более экономичным вариантом, поскольку не приходится постоянно покупать новые лезвия;
  • универсальность – возможность бриться в любых условиях (особенно с аккумуляторной моделью).

Электробритвы, работающие на аккумуляторах, отличаются полностью автономной работой, не требуя доступа к розетке. С такими устройствами бриться можно где угодно, вплоть до купе поезда и сложных походных условий. К тому же сам процесс бритья не требует наличия пены, мыла и воды.

Сетчатые и роторные бритвы

Это два основных вида приборов. Сетчатые модели оснащаются сеточкой, скрывающей бреющий механизм и исключающей прямой контакт кожи с лезвиями. В роторных электробритвах используются дисковые ножи (плавающие, либо неподвижные). Данные устройства обеспечивают прямой контакт с кожей, поэтому хорошо справляются даже с короткой щетиной, обеспечивая чистое бритье.

Выбираем электробритву

  • качество бритья (нужно отдавать предпочтение моделям известных брендов)
  • надежность;
  • стоимость (электробритвы стоят по-разному, цена во многом зависит от бренда и функционала);
  • эргономичность (насколько удобно устройство лежит в руке);
  • тип питания (сетевые или аккумуляторные модели).

Есть бритвы комбинированного типа, работающие от аккумуляторных батарей и от сети. Выбирая прибор, сравнивайте разные модели, это особенно удобно делать на сайте интернет-магазина. Современные электрические бриты, включая устройства таких брендов, как Philips и Braun, оснащаются двойными кольцами для щадящего воздействия на кожу, влагонепроницаемым корпусом, емкостным аккумулятором.

Есть модели с дисплеем, на нем отображается основная информация о состоянии бритвы – режим, уровень заряда и пр. Очень удобны электрические бритвы, поддерживающие влажный и сухой способ бритья, а также оснащаемые опцией регулировки интенсивности воздействия на щетину.

По возможности стоит покупать электробритвы ведущих производителей, чтобы устройства прослужили максимально долго и обеспечили идеальные условия для ежедневного бритья.

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