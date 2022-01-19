 

Парапетный газовый котел: особенности и преимущества

Досуг Сегодня, 21:0349
Парапетный газовый котел: особенности и преимущества

Парапетные газовые котлы – оборудование, позволяющее отапливать помещение, а также поставлять в него горячую воду. Данная техника может успешно эксплуатироваться в домашних условиях. Нужно лишь правильно ее выбрать, а также установить.

Функциональный парапетный газовый котел имеет мощность 15-45 кВт. Этого хватает для отопления и поставки горячей воды. При выборе следует учитывать параметры помещения, теплопотери, уровень температуры на улице.

Особенности

Данная техника обеспечивает комфортные условия жизни в любом помещении. К особенностям таких котлов относят:

  • Это энергозависимая техника.
  • Присутствует особая камера сгорания топлива. Она закрытая, поэтому исключены различные риски.
  • Оборудование помогает не допустить сжигание кислорода в помещении. Этот фактор особенно важен для небольшого жилья, где отсутствует полноценная вентиляция.
  • Гарантирован оптимальный уровень горения топлива.
  • Поскольку присутствует закрытая камера, не нужно устанавливать большие газоходы. Преимущества оборудования отмечаются даже собственниками небольших помещений.
  • Техника работает по принципу навесных газовых котлов.
  • В корпусе есть отверстия для конвекции. Это позволяет обогревать помещение и без радиаторов.

Такие котлы гарантируют высокую функциональность. Еще они качественные, надежные. А при правильной эксплуатации устройства отличаются долговечностью. Для их работы подходит разное топливо: пропан бутан, природный газ.

Положительные моменты

Парапетный газовый котел – функциональное оборудование со своими преимуществами:

  • Допускается эксплуатация в разных помещениях, их назначение может быть любым. Для этого не нужны дополнительные сооружения.
  • Гарантируется доступная стоимость в отличие от остальных приборов.
  • Благодаря небольшим параметрам проще найти подходящее место для монтажа.
  • Установка выполняется достаточно просто.
  • Оборудование может эксплуатироваться без дополнительных радиаторов. Котел может превратиться в обогреватель.
  • Устройство считается функциональным, может быть с разной мощностью.

Преимущества присутствуют лишь при выборе подходящей модели котла. Но следует учитывать и недостатки. Главный минус – зависимость от энергоснабжения. При его отсутствии котел не сможет нормально работать. Оптимальное решение – приобретение генератора, который выручит при перебоях с электроэнергией.

Правила выбора

Чтобы выбрать подходящее оборудование, необходимо учитывать некоторые важные моменты:

  • Материал, который выбрали для создания техники. Следует проверить толщину стального листа, поскольку данный параметр влияет на эксплуатационный срок. Отличный вариант – 4 мм.
  • Качество применяемой стали. Важно, чтобы она выдерживала даже сильное давление.
  • Экономические параметры и КПД. Этот аспект предоставляет возможность экономить на природном газе.
  • Размещение разъемов. Данный параметр важен, поскольку устанавливает особенности подсоединения котла к водопроводу и газовой трубе. Есть и универсальные модели.
  • Параметры. Огромные габариты приводят к высокой мощности устройства.
  • КПД, мощность. Обычно нужно 1 кВт энергии на 10 кв. м. В некоторых случаях нужно 1,5-2 кВт на 10 кв. м.

Чтобы вся система правильно функционировала, необходимо правильно подобрать парапетный котел. Представленные параметры обязательно помогут в данном вопросе.

Важно, чтобы оборудование было установлено специалистом с опытом. Также технике потребуется регулярное обслуживание, которое поможет вовремя выявлять недостатки и сразу же устранять их. Это поможет продлить срок эксплуатации оборудования.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, парапетный, котел, 7dniv, 7dnivinfo, газовый  
Парапетный газовый котел: особенности и преимущества
Парапетный газовый котел: особенности и преимущества
Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов
Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов
Шарнирная стремянка — простейшее и универсальное бытовое приспособление
Шарнирная стремянка — простейшее и универсальное бытовое приспособление
Качественные удобрения от Grow.in
Качественные удобрения от Grow.in
Особенности покупки женской одежды оптом
Особенности покупки женской одежды оптом
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime
5 причин посетить онлайн-магазин настолок Gametime
Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году
Как купить криптовалюту: основные способы в 2022 году
Как выбрать компрессионные колготы
Как выбрать компрессионные колготы
Цены на косметологические кушетки
Цены на косметологические кушетки
Как выбрать мужские сумки
Как выбрать мужские сумки
Какие есть известные биржи криптовалют в Украине
Какие есть известные биржи криптовалют в Украине

Новости по теме

Несколько причин купить подержанный телевизор
Несколько причин купить подержанный телевизор
19-янв-2022, 16:57
Основные технические параметры фрезерных станков
Основные технические параметры фрезерных станков
16-янв-2022, 14:19
6 главных вопросов об электрических конвекторах
6 главных вопросов об электрических конвекторах
19-дек-2021, 15:04
Качественное торговое оборудование — залог успешности и прибыльности бизнеса
Качественное торговое оборудование — залог успешности и прибыльности бизнеса
6-дек-2021, 20:02
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
Аккумулятор для смартфона: как правильно выбрать
2-дек-2021, 10:58

Последние новости

21:02
События
На шаг ближе к появлению Дня борща стала Украина
19:16
События
Почему на энергорынке снова ЧП, а украинцев пугают блэкаутом
19:15
События
Оружие, которое могут отправить "республикам" Донбасса назвали в Госдуме
19:01
События
Кличко назвал решение Германии отправить в Украину немецкие каски "абсолютной шуткой"
18:59
События
ВСУ в ежегодном рейтинге армий поставили выше войск Польши и Канады
18:34
Политика
Уже сегодня США могут дать ответ России по гарантиям безопасности
18:31
События
Что нового стало известно об американских биолабораториях в Украине
14:50
События
Минэкономики готовит новые требования по молоку. Что это значит?
14:48
События
125 представителей католической церкви в Германии коллективно признались в принадлежности к ЛГБТК+
14:05
Политика
Гетманцев опроверг заявление Стефанчука по поводу штрафов для ФОПов
12:18
События
Сколько времени штамм коронавируса "Омикрон" живет на разных поверхностях рассказали ученые
11:48
Экономика
Forbes заявило что Из-за ситуации вокруг Украины российские миллиардеры за месяц потеряли $28 млрд
11:09
События
США хотят утопить МКС в океане и попросили Россию просчитать варианты орбиты
11:08
События
Самый секретный самолет США и британский военный разведчик заметили над Черным морем
10:52
События
В Пекине начали раздавать спортсменам презервативы вопреки запрету
10:49
События
Будет ли война после заявлений Украины, что Путин не нападет
10:02
События
К новой акции протеста ФОПов готовятся под Радой
09:59
События
Доротич заявил что после вчерашней акции протеста ФОПов под Радой без вести пропали два человека
09:57
Политика
Премьер-министр Хорватии извинился за слова президента, который сказал об отзыве хорватских солдат из НАТО
09:55
События
В Украине за год цены на подсолнечное масло выросли на 85,5%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 января 2022684
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 января 2022628
Зачем США вывозят семьи дипломатов из Украины и почему спокойны в ЕС312
Почему жители Западной Европы все чаще переезжают в Восточную307
Командующий ООС генерал Павлюк заявил, что украинцы будут "рвать россиян голыми руками"296
Порошенко заявил в Раде, что его политсила "за единство на словах, а не на деле"281
На крыльце туберкулезного диспансера в Киеве застрелился мужчина279

Досуг

Парапетный газовый котел: особенности и преимущества
Парапетный газовый котел: особенности и преимущества
Парапетные газовые котлы – оборудование, позволяющее отапливать помещение, а также поставлять в него горячую воду. Данная техника может успешно эксплуатироваться в домашних условиях.
Сегодня, 21:0350
Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов
Электробритвы: отличия от станков и критерии выбора приборов
Мужчины относятся к вопросу выбора бритвенных принадлежностей серьезно. И это правильный подход, тем более рынок предлагает широкий выбор аксессуаров, включая электробритвы.
Сегодня, 18:2680
Шарнирная стремянка — простейшее и универсальное бытовое приспособление
Шарнирная стремянка — простейшее и универсальное бытовое приспособление
Легкие и прочные лестницы-трансформеры широко используются в различных сферах частной и профессиональной деятельности. Их широкому распространению послужил целый ряд причин.
Сегодня, 17:3373
Качественные удобрения от Grow.in
Качественные удобрения от Grow.in
Если есть желание приобрести качественные удобрения, стоит изучить предложения интернет-магазина Grow.in.
Вчера, 07:42138
Особенности покупки женской одежды оптом
Особенности покупки женской одежды оптом
Жизнь представительниц прекрасного пола играет яркими красками. Для них процесс выбора гардероба играем важную роль, поэтому одежду они приобретают ответственно. Для девушек важно выглядеть неотразимо в любой ситуации, ощущая при этом удобство и комфорт.
24-янв-2022, 20:52164
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
8 этапов лечения каналов под мікроскопом
Каналом зуба называют пространство внутри его корней, в котором располагается пульпа – пучок из сосудов и нервов.
24-янв-2022, 20:48173

События

На шаг ближе к появлению Дня борща стала Украина
На шаг ближе к появлению Дня борща стала Украина
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща (№6361) в нашей стране.
Сегодня, 21:0251
Почему на энергорынке снова ЧП, а украинцев пугают блэкаутом
Почему на энергорынке снова ЧП, а украинцев пугают блэкаутом
Ценник на электроэнергию на рынке на сутки вперед резко взлетел.
Сегодня, 19:1660
Оружие, которое могут отправить "республикам" Донбасса назвали в Госдуме
Оружие, которое могут отправить "республикам" Донбасса назвали в Госдуме
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР"  и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия на Украину с Запада.
Сегодня, 19:1561
Кличко назвал решение Германии отправить в Украину немецкие каски "абсолютной шуткой"
Кличко назвал решение Германии отправить в Украину немецкие каски "абсолютной шуткой"
Мэр Киева Виталий Кличко расценил решение Германии направить в Украину в качестве поддержки пять тысяч военных касок как шутку.
Сегодня, 19:0177
ВСУ в ежегодном рейтинге армий поставили выше войск Польши и Канады
ВСУ в ежегодном рейтинге армий поставили выше войск Польши и Канады
Украинская армия поднялись на три строчки  в рейтинге самых боеспособных армий мира по версии индекса Global Fire Power.
Сегодня, 18:5972
Что нового стало известно об американских биолабораториях в Украине
Что нового стало известно об американских биолабораториях в Украине
Болгарская журналистка-расследователь Диляна Гайтанджиева опубликовала новые данные относительно работы на территории Украины, Грузии и других государств американских биолабораторий. 
Сегодня, 18:3176
7 Днів