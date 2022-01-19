Парапетный газовый котел: особенности и преимущества

Парапетные газовые котлы – оборудование, позволяющее отапливать помещение, а также поставлять в него горячую воду. Данная техника может успешно эксплуатироваться в домашних условиях. Нужно лишь правильно ее выбрать, а также установить.

Функциональный парапетный газовый котел имеет мощность 15-45 кВт. Этого хватает для отопления и поставки горячей воды. При выборе следует учитывать параметры помещения, теплопотери, уровень температуры на улице.

Особенности

Данная техника обеспечивает комфортные условия жизни в любом помещении. К особенностям таких котлов относят:

Это энергозависимая техника.

Присутствует особая камера сгорания топлива. Она закрытая, поэтому исключены различные риски.

Оборудование помогает не допустить сжигание кислорода в помещении. Этот фактор особенно важен для небольшого жилья, где отсутствует полноценная вентиляция.

Гарантирован оптимальный уровень горения топлива.

Поскольку присутствует закрытая камера, не нужно устанавливать большие газоходы. Преимущества оборудования отмечаются даже собственниками небольших помещений.

Техника работает по принципу навесных газовых котлов.

В корпусе есть отверстия для конвекции. Это позволяет обогревать помещение и без радиаторов.

Такие котлы гарантируют высокую функциональность. Еще они качественные, надежные. А при правильной эксплуатации устройства отличаются долговечностью. Для их работы подходит разное топливо: пропан бутан, природный газ.

Положительные моменты

Парапетный газовый котел – функциональное оборудование со своими преимуществами:

Допускается эксплуатация в разных помещениях, их назначение может быть любым. Для этого не нужны дополнительные сооружения.

Гарантируется доступная стоимость в отличие от остальных приборов.

Благодаря небольшим параметрам проще найти подходящее место для монтажа.

Установка выполняется достаточно просто.

Оборудование может эксплуатироваться без дополнительных радиаторов. Котел может превратиться в обогреватель.

Устройство считается функциональным, может быть с разной мощностью.

Преимущества присутствуют лишь при выборе подходящей модели котла. Но следует учитывать и недостатки. Главный минус – зависимость от энергоснабжения. При его отсутствии котел не сможет нормально работать. Оптимальное решение – приобретение генератора, который выручит при перебоях с электроэнергией.

Правила выбора

Чтобы выбрать подходящее оборудование, необходимо учитывать некоторые важные моменты:

Материал, который выбрали для создания техники. Следует проверить толщину стального листа, поскольку данный параметр влияет на эксплуатационный срок. Отличный вариант – 4 мм.

Качество применяемой стали. Важно, чтобы она выдерживала даже сильное давление.

Экономические параметры и КПД. Этот аспект предоставляет возможность экономить на природном газе.

Размещение разъемов. Данный параметр важен, поскольку устанавливает особенности подсоединения котла к водопроводу и газовой трубе. Есть и универсальные модели.

Параметры. Огромные габариты приводят к высокой мощности устройства.

КПД, мощность. Обычно нужно 1 кВт энергии на 10 кв. м. В некоторых случаях нужно 1,5-2 кВт на 10 кв. м.

Чтобы вся система правильно функционировала, необходимо правильно подобрать парапетный котел. Представленные параметры обязательно помогут в данном вопросе.

Важно, чтобы оборудование было установлено специалистом с опытом. Также технике потребуется регулярное обслуживание, которое поможет вовремя выявлять недостатки и сразу же устранять их. Это поможет продлить срок эксплуатации оборудования.