Парапетный газовый котел: особенности и преимущества

Парапетные газовые котлы – оборудование, позволяющее отапливать помещение, а также поставлять в него горячую воду. Данная техника может успешно эксплуатироваться в домашних условиях. Нужно лишь правильно ее выбрать, а также установить.
Функциональный парапетный газовый котел имеет мощность 15-45 кВт. Этого хватает для отопления и поставки горячей воды. При выборе следует учитывать параметры помещения, теплопотери, уровень температуры на улице.
Особенности
Данная техника обеспечивает комфортные условия жизни в любом помещении. К особенностям таких котлов относят:
- Это энергозависимая техника.
- Присутствует особая камера сгорания топлива. Она закрытая, поэтому исключены различные риски.
- Оборудование помогает не допустить сжигание кислорода в помещении. Этот фактор особенно важен для небольшого жилья, где отсутствует полноценная вентиляция.
- Гарантирован оптимальный уровень горения топлива.
- Поскольку присутствует закрытая камера, не нужно устанавливать большие газоходы. Преимущества оборудования отмечаются даже собственниками небольших помещений.
- Техника работает по принципу навесных газовых котлов.
- В корпусе есть отверстия для конвекции. Это позволяет обогревать помещение и без радиаторов.
Такие котлы гарантируют высокую функциональность. Еще они качественные, надежные. А при правильной эксплуатации устройства отличаются долговечностью. Для их работы подходит разное топливо: пропан бутан, природный газ.
Положительные моменты
Парапетный газовый котел – функциональное оборудование со своими преимуществами:
- Допускается эксплуатация в разных помещениях, их назначение может быть любым. Для этого не нужны дополнительные сооружения.
- Гарантируется доступная стоимость в отличие от остальных приборов.
- Благодаря небольшим параметрам проще найти подходящее место для монтажа.
- Установка выполняется достаточно просто.
- Оборудование может эксплуатироваться без дополнительных радиаторов. Котел может превратиться в обогреватель.
- Устройство считается функциональным, может быть с разной мощностью.
Преимущества присутствуют лишь при выборе подходящей модели котла. Но следует учитывать и недостатки. Главный минус – зависимость от энергоснабжения. При его отсутствии котел не сможет нормально работать. Оптимальное решение – приобретение генератора, который выручит при перебоях с электроэнергией.
Правила выбора
Чтобы выбрать подходящее оборудование, необходимо учитывать некоторые важные моменты:
- Материал, который выбрали для создания техники. Следует проверить толщину стального листа, поскольку данный параметр влияет на эксплуатационный срок. Отличный вариант – 4 мм.
- Качество применяемой стали. Важно, чтобы она выдерживала даже сильное давление.
- Экономические параметры и КПД. Этот аспект предоставляет возможность экономить на природном газе.
- Размещение разъемов. Данный параметр важен, поскольку устанавливает особенности подсоединения котла к водопроводу и газовой трубе. Есть и универсальные модели.
- Параметры. Огромные габариты приводят к высокой мощности устройства.
- КПД, мощность. Обычно нужно 1 кВт энергии на 10 кв. м. В некоторых случаях нужно 1,5-2 кВт на 10 кв. м.
Чтобы вся система правильно функционировала, необходимо правильно подобрать парапетный котел. Представленные параметры обязательно помогут в данном вопросе.
Важно, чтобы оборудование было установлено специалистом с опытом. Также технике потребуется регулярное обслуживание, которое поможет вовремя выявлять недостатки и сразу же устранять их. Это поможет продлить срок эксплуатации оборудования.