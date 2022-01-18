Стенди для НУШ

1 вересня 2018 року всі учні першого класу пішли до школи за новими стандартами НУШ. Перед тим, як діти прийшли в школу вчителі повинні були підготувати класні приміщення за новими стандартами, розмістити стенди для оформлення 1 класу НУШ, повчальні куточки на видному місті для дітей. Лідія Гриневич зазначила, що у класі має бути вісім осередків:

Змінні тематичні осередки (стенди, дошки, фліп-чарти тощо); Дитяча класна невеличка бібліотека; Осередок вчителя (комп’ютер, стіл, стілець, полиці, ящики, шафа для зберігання дидактичного матеріалу). Осередок навчально-пізнавальної діяльності; Осередок для гри (килими, іграшки); Куток живої природи; Осередок для художньої діяльності; Осередок відпочинку.

Ми бачимо, що зміни відбулися не лише в програмі Нової української школи, але й у самому оновленні інтер’єру класів та кабінетів, створення сприятливої атмосфери для розвитку. У реалізації цього завдання вам допоможуть стенди від «Іstend». Щоб досягти певних результатів у навчанні та поясненні певного матеріалу не завжди допоможе підручних, знадобляться й інші наочні матеріали. До таких належать спеціальні стенди для НУШ, які містять не лише шкільну інформацію, а й і загально пізнавальну.

Експерти поставили завдання, щоб дизайн стендів для НУШ був яскравий, простий та водночас містив захоплений контент, який привертає до себе увагу, цікаві малюнки (сучасні персонажі із казок, мультфільмів, орієнтовані на їх вік), дозволяв легше засвоювати новий матеріал. На стендах для НУШ має міститися не тільки навчальна програма, а й інформаційна. Можна замовити простий стенд із прозорими кишенями де розміщувати: список учні, розклад уроків, дзвінків, чергування у класі, правила та обов’язки школярів, таблицю множення тощо. Ці кишені зручні тим, що інформацію можна постійно оновлювати та змінювати. На стендах для НУШ має міститися інформація про поділ класу на зони, про правила поведінки на дорозі (як переходити дорогу, що означають кольори світлофора), символіка України, абетка, правила поведінки під час пожежі, правопис, мій настрій тощо. Розміщувати стенди потрібно на видному та доступному місці, щоб діти мали змогу легко дібратися до них, завжди прочитати та подивитися цікаву їм інформацію.

Переваги стендів для НУШ

Учні самостійно у вільний час можуть вивчати інформацію на стендах і у надалі керувати та користуватися цією інформацією.

Великий асортимент стендів у класі дає можливість дати відповідь на багато запитань у послідовній формі.

Можливість подавати інформацію школярам декількома способами, що дає змогу ефективному засвоєнню інформації.

Проста форма подачі інформації.

Такі стенди для школи НУШ допоможуть вчителям зробити заняття креативними, цікавими, продуктивними та відіграють неабияку виховну роль для дітей.

Стенди для НУШ можна замовити на нашому сайті, там є величезний вибір, який задовольнить смак найвибагливішого клієнта. Інформація на всіх стендах змінна: колір, фон, шрифт, розмір, назва, текст, добавляти чи забирати кишені все залежить від вашого смаку та дизайну приміщення. Стенди виконані із пластика товщиною 3 мм, плоскої форми (при бажанні можна замовити бортові), зображення друкується на самоклеючу плівку потім методом аплікації наноситься на пластик. Кишені зроблені із поліпропілену, кріпляться на двосторонній професійний скоч. Пластик стійкий до сонячного проміння, не деформується від зміни температури повітря. Всі матеріали виконані із екологічно чистої сировини, щоб не загрожувало здоров’ю дітей та інших осіб. Стенди монтуються до стіни за допомогою саморізів, або дюбелів, їх легко знімати, а потім ставити на старе або нове місце. Бажано не кріпити їх біля батарей.

Чому саме «Іstend»?

У нас хороша цінова політика;

Гнучка система знижок для постійних клієнтів;

Власне виробництво (можна замовити будь-який матеріал для стендів, різні розміри тощо);

Індивідуальний підхід до кожного клієнта;

Використовуємо тільки якісні матеріали з екологічно чистої сировини;

Професійні дизайни (підберуть дизайн стендів для вашого інтер’єру класу, розроблять індивідуальний стиль);

Досвід роботи понад 12 років;

Швидкий термін виконання замовлення;

Гарантія на виріб 1 рік.

Також у нас є можливість повернення товару протягом 14 днів, при умові, якщо товар не пошкоджений. Зручна система розрахунку: готівковий – оплата в офісі, потрібно оплатити 10% від усієї суми, решту при отриманні товару, безготівковий розрахунок, накладний платіж, оплата на карту Приват банка. Доставлення Новою поштою, Укрпоштою та самовивіз. Всі стенди розроблені за сучасними стандартами, щоб радувати наших клієнтів. Вносити приємні барви для позитивного сприймання інформації школярів.