Реально ли на сайте знакомств найти свою вторую половину?

Правда ли, что на сайтах знакомств можно встретить вторую половинку? В мире насчитывается около 8000 сайтов для знакомств. Мужчины и женщины каждый день выставляют анкеты. Подбирают свои лучшие фото, чтоб привлечь партнера. Вопрос настолько распространен, что даже психологи издают статьи, проводятся тренинги на тему знакомств в интернете. Дается подробная инструкция правил поведения и переписки с противоположным полом. Но вопрос по-прежнему остается не закрытым.

Могу заявить, что я сама знакома с парами, которые познакомились на сайте и создали семью. Многие завели детей и познакомили друзей друг с другом. В результате таких знакомств создавалось еще по 3 пары. Казалось бы, так просто, написал визуально понравившемуся незнакомцу и вы уже встречайтесь. Везде есть свое «но» и знакомства на сайтах не исключение…

У меня сложился мой личный опыт, с которым могу поделиться в статье. Можно долго обсуждать тему знакомств, но это будут лишь философские рассуждения. Многие проводят в интернете часами и такой способ «встреч» им присущ. Думаю, каждый человек регистрировался на подобных сайтах со своей целью. Предлагаю посмотреть на статистику и сделать каждому свой выбор.

Моя голова полная заблуждений, после регистрации через небольшой промежуток времени я удалила анкету. Потом снова собралась с силами и восстановила данные для того, что бы возобновить знакомство с мужчиной своей мечты. Посмотрела по сторонам, увидела во круг много достойных мужчин и решилась окончательно удалить анкету.

После того как чувства успокоились я решила собрать архив и провести статистику. 1650 мужчин просмотрели мою анкету и это за три недели.

Написали 85% мужчин из тех, кто просмотрел

55% были заинтересованы в разовых интимных отношениях. Как всем известно, такие отношения не приводят к серьезным.

15% хотели встретить любовницу на просторах интернета втайне от жены или найти приключений.

Встречались 5% психов с формой шизофрении

Нерешительные 5%. Казалось бы, скромным можно быть в обществе, по ту сторону экрана есть возможность проявить себя.

Остальные 5% приходилось на достойных, интересных мужчин. Которые вдумчиво подходили вопросу выбора второй половинки. Сначала они собирали интересующие их данные. Могли мучить неделями и приглашали на догложданное свидание.

По активности поведения разделила мужчин на три категории.

Через пару минут общения требуют телефон, и завтра же могут пригласить на свидание.

Любители долгих и томительных переписок, в большинстве случаев не к чему не приводящих. Через пару недель мне становилось скучно и банально.

Мужчины, настроенные на отношения могли неделю переписываться и как то невзначай попросить телефон, и назначит встречу. Такие собирали информацию обо мне и искали схожие стороны в психологическом портрете. В ходе переписки могли попросить фото.

Для новичков: каждый 3й просит интимное фото или услугу. Таких кандидатов можно заблокировать или добавить в черный список, чтоб они не мешали знакомству с интересными мужчинами.

Список мужчин, с которыми я вела переписку на сайте был приблизительно 15 страниц, потом уменьшился до 10, потом 5. В конце доходило до 5 человек на странице. Именно с этими мужчинами общение доставляло удовольствие. С ними мы легко находили общие темы для беседы.

Вот такую статистику я провела. Сайты знакомств расширяют круг общения. В поисках второй половинки не стоит ограничиваться уличными знакомствами. В настройках по поиску избранника можно выбрать рост, вес, местоположение и возраст.

Проявляйте свою активность в поисках второй половинки и результат не заставит ждать!

Автор: Анна Павловская