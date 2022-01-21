 

Женский кошелек: аксессуар с особым смыслом

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Женский кошелек: аксессуар с особым смыслом

В современных реалиях наличные постепенно уходят на второй план, уступая в популярности кредиткам и оплате через NFC. Несмотря на этот факт, популярность небольших женских аксессуаров для ношения мелких вещей только увеличилась. 

Кошельки женские — это обязательный предмет для сбережения и переноса необходимых в повседневной жизни вещей. Внутри небольшого атрибута получится разместить банковскую карту, смартфон и визитки. У более объемных и просторных аксессуаров по типу мини-клатчей найдется место для предметов личной гигиены, декоративной косметики, ключей, абонементов, пауэрбенка и прочих вещей. 

Выбирать кошелек стоит исходя из предпочтений владелицы. Если хочется купить роскошный кожаный вариант в качестве презента, стоит учитывать стиль одежды, цветовые пожелания, оптимальные функциональные характеристики. 

Актуальные форматы женских кошельков 

 

Классический бумажник нравится далеко не всем дамам. Некоторые обожают практичные клатчи, с дополнительным ремешком или цепочкой для ношения на плече. Другие остаются поклонниками элегантной классики по типу книжечки или визитницы. 

Учитывая существующий ассортимент, стоит разделить модели по предназначению и форме:

  1. Прямоугольная классика с уплотненным каркасом, она же лонгер.  Внутри есть несколько секций для расположения наличных в развернутом виде, отсек для сбережения карточек. Встречаются модели с отделением для монет. Застегиваются подобные кошельки на кнопку, молнию или магнитную застежку/липучку. 
  2. Вместительное портмоне-визитница, трэвел модели. Визуально напоминает компактную складскую книжечку, где есть сторона для купюр и сторона карт/абонементов/удостоверений/документов. Компактный кошелек для тех, кто предпочитает минимализм, практичность, отсутствие лишних вещей. 
  3. Складной Bi-fold и Tri-fold. Классика, которая всегда поместится в женскую сумку. Складные решения на два или три сложения встречаются с оригинальным дизайном. Все также актуальны и сдержанные кошельки из натуральной кожи, с благородным шармом, уникальной фактурой, однотонным оформлением.

Материалы и качество женского кошелька

Дизайнов для бумажника масса. Во многом, итоговый результат и показатели износоустойчивости зависят от материалов производства, используемой фурнитуры. Разумеется, изделия делятся на масс-маркет, средний ценовой сегмент и премиальны/люксовые модели. Найти достойного помощника получится в любом диапазоне. 

Что стоит учитывать, подбирая женский кошелек:

  • Более практичными окажутся атрибуты из натуральной кожи. При должном уходе, этот материал не накапливает влагу, остается эластичным, стойко переносит смену температурного режима. Разве что со временем на самых истираемым местах появится легкий винтажный шарм;
  • Эко-кожа применима для бюджетной ниши. Хотя, некоторые эко-френдли бренды также предлагают оригинальные, порой экстравагантные кошельки. Тут есть, где разойтись фантазии не только с цветовыми сочетаниями, но и с дополнительным трендовым декорированием. В данную категорию стоит отнести и кошельки на основе влагоотталкивающего текстиля;
  • Натуральная замша. Благородный, изысканный материал, несколько прихотливый в уходе. Отлично смотрится с зимними образами, когда хочется дополнить шубку, дубленку и сапоги соответствующим по стилю аксессуаром;
  • глянец или матовая фактура. Лаковые решения менее востребованы, нежели добротные кошельки женские с текстурной поверхностью. Зернистые или под рептилию, винтажные или идеально гладкие, — купить бумажник можно для любого образа.

Обратите внимание на бренд, качество всех прошитых элементов. Проверьте насколько хорошо работают все молнии и замки. Если доверяете отечественным брендам, закажите женский кошелек Blanknote. Предлагают свои модели в коже и зарубежные производители Ashwood, Bexhill, TIDING BAG, Visconti, Black Diamond, Marco Coverna, Hill Burry, HAUTTON, JASPER & MAINE. 

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