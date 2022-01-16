 

С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке

Досуг Сегодня, 15:1835
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке

С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязал все органы, выпускающие печатную и электронную продукцию, которая относится к СМИ, выходить на украинском языке. Это правило в равной степени коснется государственной и региональной прессы.

Официальная газета "Голос Украины", которую выпускает Верховная Рада, сообщила об этой новости, а вступает в силу новый нормативный акт уже сейчас.

Основное в законе

Норма действует абсолютно ко всем изданиям, однако можно отыскать среди них и исключения. Если вы читаете новости Украины сегодня, то у вас получится узнать о них. Стоит упомянуть такие особые ситуации, как выпуск тиража одновременно на государственном языке (то есть, на украинском), а также на другом. В этом случае допускается использовать любой, это не будет считаться с точки зрения закона каким-либо нарушением или недостаточно качественным соблюдением нормы.

Но есть и нюансы. Если печатный орган ранее выпускался на другом языке - русском, английском и т.д., то нельзя будет изменять информацию, чтобы сделать выпуск на государственном - украинском. Пример: если некое издание захочет ограничиться кратким синопсисом, чтобы соответствовать букве закона, а основную информацию по-прежнему передавать на том, который использовался ранее, то такая идея под полным запретом с точки зрения нового закона. Ведь он утверждает, что все издания должны быть полностью идентичны.

Подразумевается сохранения внешнего вида, дизайна, оформления и верстки, включая все заголовки, подзаголовки, курсивный шрифт. Даже иллюстрации должны совпадать на сто процентов и размещаться именно в тех же местах, где и в издании на негосударственном языке. Тогда выпуск тиража на иных языках, помимо украинского, допустим и не будет считаться нарушением настоящего закона.

С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке

А как с подписными изданиями?

Такая же ситуация с подпиской: если вы хотите получать новости сегодня Украины на любом другом языке, помимо государственного, то от органа потребуют обеспечить аналогичные условия для украинского языка.

Однако закон не касается некоторых языков: например, крымскотатарского, издания на котором не переводятся на украинский. Также правило не касается английского, других языков, относящихся к Европейскому Союзу. В исключения попали и научные издания, однако на их счет стоит отдельно свериться с законодательным требованием. Разрешено печатать без дубляжа информацию на языках коренных народов Украины.

Авторы законодательного акта понимают, что некоторым изданиям потребуется время, чтобы перейти к новому режиму работы. Поэтому на перестройку дается достаточно много времени, а если брать точнее - то это два года. Все дело в том, что закон вступит в свою окончательную силу для печатных органов СМИ только в 2024 году: этого временного промежутка вполне достаточно, по мнению властей, чтобы изменить формат выхода газет, журналов и т.д.

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С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
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Досуг

С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
С 16 января все печатные СМИ в Украине обязаны издаваться на украинском языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обязал все органы, выпускающие печатную и электронную продукцию, которая относится к СМИ, выходить на украинском языке.
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