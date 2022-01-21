Как выбрать хорошие курсы по веб-дизайну

Сегодня на рынке труда появилось множество новых специальностей, связанных с программированием, дизайном, версткой сайтов и другими подобными направлениями. Одна из наиболее востребованных – web-дизайнер, то есть человек, отвечающий за визуальное наполнение сайтов и приложений. Внешний вид корпоративных сайтов и разнообразных торговых площадок существенно влияет на желание человека приобрести тот или иной продукт, или заказать услугу.

Популярность информационных ресурсов – блогов, новостных порталов и живых журналов – также напрямую зависит от удобства использования и визуальной составляющей. Проще говоря, хороший веб-дизайнер нужен всем, так что, если вы решаете, кем стать с учетом современных потребностей рынка, то эта профессия подходит как нельзя лучше.

В интернете сегодня можно встретить множество ресурсов, предлагающих пройти короткий курс обучения. Там вам обязательно расскажут, насколько быстро и легко овладеть знаниями в этой области и сколько можно зарабатывать, практически ничего не делая. На самом деле, если вы хотите чему-то научиться и применять знания на практике, стоит обратить внимание на долгосрочные курсы веб-дизайна с трудоустройством. В таких проектах обучению уделяется достаточно много внимания, а кроме основных знаний по теме, вы получаете еще и возможность пройти стажировку в реальной компании или по крайней мере понять, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить первый заказ.

Как выбрать курсы: основные критерии

Качественные курсы по web-дизайну должны давать прежде всего практическую пользу и носить прикладной характер. При выборе важно обращать внимание на такие моменты:

Четко расписанная программа – она должна быть полной и актуальной, а соотношение теории к практике соответствовать параметрам 50/50.

Начальный уровень подготовки студентов – универсальность в данном случае исключена, поэтому хороший курс разработан или для профи, или для новичков.

Софт – важно понимать, научат ли вас работать с наиболее популярными и востребованными программами по дизайну и сколько времени на это выделяется.

Направление – лучше выбрать узкоспециальные курсы (мобильные приложения, веб, моушн-ресурсы), выучить в рамках одного курса сразу все не получится.

Формат обучения – видеоуроки, онлайн, оффлайн, вебинары и так далее.

Длительность – краткосрочные псевдокурсы ничему хорошему вас не научат, поэтому хороший курс должен быть рассчитан минимум на полгода интенсивного обучения.

Стоимость – слишком низкая или высокая цена должны насторожить, а чтобы не ошибиться, лучше заранее провести сравнительный анализ.

Следует обращать внимание на наличие наставника или куратора, а также общего чата курса, в котором обычно решаются все вопросы, касающиеся домашних заданий, и проходит общение студентов.