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Досуг Сегодня, 17:3653
Настоящие причины наркозависимости и правильное лечение

Зависимость от наркотиков возникает по разным причинам. Но ни одна не связана с тем, что человек хочет праздно жить, мучать близких, воровать и медленно себя убивать. В нашем обществе принято считать, что наркоманами люди становятся по собственному желанию. И если бы они хотели, то остановились бы в любой момент. Такое отношение к этому заболеванию объяснялось тем, что долгие годы наркотики считались баловством буржуазии. А когда в девяностых началась настоящая наркотическая чума и наркоманы стали появляться повсеместно, люди создали себе образ маргиналов с исколотыми руками, которые относятся к низшему сословию общества. И с ними нет ничего общего.

Такое мнение бытует до сих пор. Поэтому для многих потрясением становится то, что наркоманом оказываются бизнесмен, молодая мама, успешный разработчик, талантливый художник и так далее. Люди так удивляются происходящему потому, что не понимают механизма возникновения болезни. Они уверены, что люди начинают употреблять просто так, а потом не могут взять себя в руки и остановиться.

Это неверное понимание ситуации. Наркотики пробуют почти все, по крайней мере, марихуану. Но большинству хватает пары раз, чтобы понять – это не для них. Но есть и те, кто не может остановиться, повышает дозу, переходит на более сильные наркотики. Так происходит потому, что человек переживает жизненные ситуации, мучается из-за психологических травм полученных в детстве, страдает из-за выгорания, переутомления. Причин много, и все они связаны с психикой человека. Поэтому чтобы помочь зависимому важно не манипулировать и угрожать, а понять его и найти нужные слова, чтобы уговорить больного на стационарное лечение.

Как правильно лечить наркозависимого

Важно понимать, что больному необходима только комплексная помощь. Кодирование такой помощью не считается. Здесь можно почитать, что такое кодировка от наркозависимости: https://narko-centr.com.ua/kodirovka-ot-narkotikov/.

Комплексное лечение подразумевает работу с наркологом и психологом. В процессе реабилитации врачи определяют состояние больного, назначают медикаменты, которые помогают очистить организм от токсинов и наладить работу систем. Психолог проводит как индивидуальную, так и групповую терапию. Психотерапия нацелена на определение и устранение истинной причины зависимости.

В клинике доктора Кадырова можно получить такую помощь в комфортном стационаре. Обращайтесь.

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