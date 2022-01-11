Виноград: полезные свойства и особенности фрукта

Виноград — это одна из самых вкусных и полезных ягод. Он обладает не только изысканным вкусом, но и имеет массу полезных свойств. Он богат витаминами, минералами, органическими кислотами, эфирными маслами и другими полезными веществами. Цены на виноград в нашем интернет-магазины доступные, а качество отменное.

Полезные свойства винограда

Виноград — кладезь витаминов, антиоксидантов и минералов. В нем содержится множество витаминов группы В, А, С, Е, Р. Кроме того, в нем присутствуют витамины Н, В6, К, В12. В том числе много калия, магния, кальция, фосфора, железа.

Также в нем содержатся натрий, сера, цинк, медь, марганец, фтор, хром, йод, кобальт, молибден, ванадий, никель, рубидий, барий, титан, олово, кремний, стронций. Поэтому виноград обладает многими лечебными свойствами.

Основными преимуществами винограда являются:

высокое содержание калия и натрия;

низкая калорийность (в 100 г продукта содержится всего 60 ккал);

хорошее усвоение организмом;

наличие в составе виноградного сахара, который является легкоусвояемым;

Благодаря всем этим качествам он рекомендован для всех людей, страдающих от сердечных заболеваний. При его употреблении нет необходимости в ограничении рациона питания.

Особенности винограда

Виноград — это многолетнее растение с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. В зависимости от сорта, его листья могут быть разной формы, размеров и окраски. На одном растении обычно до 20 листьев, которые располагаются на побегах по спирали.

Листочки фрукта бывают различной формы: овальные, яйцевидные, сердцевидные, а также в виде лодочки. Они могут быть цельными, с зазубренными краями или перисто-раздельными. Окраска листьев бывает зеленой, темно-зеленой, светло-зеленой или красной.

Плод винограда — ягода, а не костянка:

Плоды свежего фрукта очень разнообразны по форме, окраске и размеру. Созревают они в разное время. Он содержит большое количество биологически активных веществ. Виноградообразные растения (виноград, ежевика, смородина) относятся к семейству Виноградовые (Vitaceae), которое включает в себя около 400 видов. Все виды свежего и сушеного фрукта, кроме инжира, относятся к роду (Vitis Vinifera).

Этот фрукт полезен ― в нем много витаминов, минеральных веществ, органических кислот, пектинов и других полезных веществ. В его ягодах содержатся витамины С, В1, В2, РР, Р, провитамин А, фолиевая кислота, сахара, минеральные вещества: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, кобальт.

В нем много железа, поэтому его полезно употреблять при малокровии. Настой из листьев винограда применяют при заболеваниях почек и желудочно-кишечного тракта. Он обладает мочегонным действием.