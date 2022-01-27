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Досуг Сегодня, 11:0272
Обучение по программам MBA

Что такое MBA обучение? Это один из наиболее часто задаваемых вопросов среди тех, кто планирует получить последипломное образование. Попробуем разобраться в этом вопросе.

MBA это программы, в рамках которых осуществляется подготовка руководителей для дальнейшей успешной работы в различных сферах деятельности. Их главная особенность заключается в универсальности. После окончания курсов можно трудиться в производственной сфере, торговле, отрасли предоставления услуг и т. д.

Преимущества и особенности программ

Курсы и программы в рамках MBA имеют особую структуру. Благодаря специфике образовательного процесса приходит понимание, что бизнес-структура не подвержена отраслевому влиянию, а также воздействию культурных особенностей или географического расположения.

Существуют программы MBA под названием General. Благодаря их прохождению удается понять и получить понимание о процессах, происходящих внутри компании, увидеть стратегии дальнейшего развития бизнеса.

Также в рамках MBA есть программы, касающиеся менеджмента – стратегического и общего. В них чаще всего заинтересованы собственники бизнеса и топ-менеджеры компаний.

Все предлагаемые программы имеют различия:

  • в философских взглядах;
  • целевой аудитории;
  • региональном представительстве;
  • формате проведения;
  • продолжительности и т. д.

Общее, что их объединяет, заключается в возможности получения набора знаний в области основ экономики, менеджмента, бизнеса, маркетинга, финансов, управлении информационными потоками и стратегиями.

Обучение по программам MBA

Обучение профессии медиатора

Магистр медитации и менеджмента конфликтов нужен практически в любой организации. Как стать профессионалом в этой отрасли? Пройти курсы медиации, в рамках которых используется специальная обучающая программа.

Ее цели заключаются в подготовке специалистов, способных успешно работать и оказывать свои услуги в области хозяйственного, гражданского, семейного, коммерческого права, а также в бизнесе.

Почему медиация важна для общества? Благодаря ей мирными способами разрешаются споры между сторонами. Этому способствует достижение взаимопонимания на разных уровнях: политическом, организационном, правовом, социальном.

Прохождение курсов рекомендовано таким специалистам:

  • топ-менеджер;
  • судья, юрист, адвокат;
  • психолог, коуч, консультант;
  • HRD и специалисты по HR.

Обучение поможет научиться:

  • строить межличностное общение в мультикультурных и междисциплинарных командах;
  • аналитически мыслить, пользоваться коммуникационными и информационными технологиями;
  • успешно общаться с другими профессионалами, получать от них необходимую информацию, обмениваться знаниями;
  • критически мыслить, находить разные научные доказательства с последующей способностью их оценки.

Также есть возможность получить полезный навык, заключающийся в толерантном отношении к разнообразию и уважению к этической профессиональной практике.

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