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Досуг Сегодня, 11:05139
Регистрация IT-компании в Сербии

Сфера информационных технологий привлекает многих начинающих предпринимателей. Оказывая услуги в этой области, бизнесмены могут получать высокую прибыль. Но для начала необходимо пойти все этапы регистрации компании.

Услуги правового обслуживания юрист в сфере it предоставляет с учетом особенностей конкретного бизнеса. Комплексное сопровождение получают разработчики приложений, стартапы, аутсорсинговые и другие компании. Правовые услуги предполагают налоговую оптимизацию и планирование, оформление и анализ договоров с контрагентами, регистрацию фирм за границей. Кстати, многие «айтишники» выбирают для ведения бизнеса Сербию.

Преимущества открытия компании в Сербии

Это страна с сильной экономикой, которая предоставляет предпринимателям в IT-сфере ряд выгод. К примеру, минимальный размер уставного капитала составляет всего один евро. Вы можете открыть фирму в Сербии и получить другие преимущества, включая:

  • адекватную налоговую нагрузку — на прибыль не более 15 %, на дивиденды до 20 %;
  • получение доступа к европейскому рынку;
  • оперативное оформление документов.

Страна динамично развивается и претендует на членство в ЕС. Поэтому открывать бизнес в этой юрисдикции можно с реальными перспективами выхода на европейский рынок. Минимизировать временные и финансовые затраты при регистрации помогут опытные юристы.

Регистрация IT-компании в Сербии

Регистрация IT-компании в Сербии: основные этапы

Для открытия своего бизнеса за границей необходимо оформить доверенность на представителей адвокатского объединения, чтобы получить гарантированный положительный результат. Затем потребуется:

  1. Определиться с наименованием будущей компании и выбрать организационно-правовую форму (популярный вариант — DOO).
  2. Согласовать форму деятельности.
  3. Открыть счет в банке.
  4. Подать пакет документов в местный регистрационный орган.
  5. Получить токен и свидетельства об успешной регистрации.

При заказе правового обслуживания у квалифицированных юристов процедура ускоряется. На регистрацию уходит до двух недель. Всего за 14 дней можно открыть бизнес в Сербии как в одной из самых инвестиционно привлекательных стран. Лояльность экономической политики этого государства для российских резидентов позволяет оптимизировать налоговую нагрузку.

Возможно не только открытие компании, но и перевод действующего бизнеса на территорию Сербии. Вы сами выбираете приемлемый вариант и предоставляете специалистам копии заграничного, национального паспортов. На стадии открытия стартапа можно обратиться к юристам за правовой консультацией.

IT-компания в Сербии открывает новые возможности для сотрудничества с крупными клиентами из Европы и СНГ. Заграничный бизнес укрепляет репутацию и делает перспективы для успешного развития вполне реальными. Юридическая поддержка необходима не только при регистрации компании, но и в плане постоянного правового сопровождения, поскольку у бизнеса в сфере информационных технологий свои тонкости.

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