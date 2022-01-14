4 аксессуара для геймерского ноутбука, без которых вы не обойдетесь

Как известно, серьезные игроманы и киберспортсмены всегда выбирают исключительно качественную и функциональную периферию. Поэтому если вы предпочитаете комфортно играть и эффективно работать, геймерская атрибутика точно должна быть и на вашем столе.

Почему геймерские аксессуары так востребованы и кому подойдет именно игровая периферия, мы выяснили в интернет-магазине электроники Eldorado.

Специальные клавиатура и мышь

Забудьте о встроенной клавиатуре, если хотите достичь успеха в игре. Для полного погружения лучше купить геймерскую клавиатуру из представленных в каталоге по ссылке https://eldorado.ua/keyboards/c1039113/12983=25985/.

В отличие от штатного решения, любая из представленных моделей даст вам преимущество над соперником в скорости и точности управления игровым процессом. За счет отзывчивости клавиш и мягкого хода вы сможете сконцентрироваться на игре и контролировать персонажа практически интуитивно.

Нестандартная форма геймерских аксессуаров рассчитана на многочасовые игровые сессии, она призвана уменьшить болевые ощущения, усталость и дискомфорт в запястьях. Игровым клавиатурам свойственны эргономичные “пороги” для фиксации рук, а корпус мыши имеет форму, которая идеально ложится в ладонь.

Дополнительное охлаждение ноутбука

Лэптопы выпускают в разных конфигурациях, в том числе игровой: изучать и выбирать разнообразные ноутбуки вы можете по ссылке https://eldorado.ua/notebooks/c1039096/. Но планируя геймерский вариант, позаботьтесь об эффективном охлаждении комплектующих, поскольку при работе с графикой устройство неизбежно перегревается.

Производительное железо отлично показывает себя в играх, но требует больше энергии и склонно к нагреву. Выбирайте охлаждающие подставки для ноута, если столкнулись:

с сильным нагревом устройства . Иногда нагревается даже клавиатура, и это несет в себе дискомфорт и отвлекает от игры;

падением частоты обновления кадров в игре . Чем дольше вы играете, тем больше греется железо и падает производительность ноутбука;

шумной работой компьютера . Кулеры работают на пределе возможностей, поэтому их вращение сопровождается соответствующим звуком;

принудительным выключением до остывания . При перегреве система сама отключит питание, чтобы избежать поломки устройства.

Охлаждающие подставки помогут задействовать весь потенциал игрового ноутбука без страха за поломку или выход узлов из строя. Ее использование продлевает срок службы недешевого геймерского лэптопа и позволяет полностью погрузиться в игровой мир с реалистичной графикой.

Современный Wi-Fi роутер

Актуальные модели роутеров имеют массу преимуществ перед устаревшими:

предлагают более высокую скорость передачи данных;

обладают защитой и шифрованием для безопасного интернет-соединения;

умеют блокировать те или иные устройства при условии создания черного списка девайсов.

Для динамичных компьютерных игр скорость соединения имеет решающее значение, поэтому истинные игроманы уже обзавелись маршрутизаторами нового поколения.