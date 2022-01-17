Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин

Спортивная обувь в 2022 году будет не только самой комфортной, но и наиболее трендовой. Посмотреть новые коллекции Adidas, Nike, New Balance, Reebok, Puma, UGG, Vans можно на sneakerstudio.com.ua. Стилисты отмечают, что мода на ношение кроссовок, кед и сникерсов с городскими, винтажными стилями и сдержанными луками сохраняется. Это позволит мужчинам и женщинам продолжать экспериментировать с образами, создавать уникальные комбинации.

Какая спортивная обувь будет в тренде в 2022 году

Среди большого разнообразия вариантов и стилей наиболее актуальными в 2022 году будут:

белые кроссовки;

спортивная обувь на массивной подошве;

сникерсы на платформе;

классические кеды;

олд-скул.

Белые кроссовки

Мода на этот вид обуви остается неизменной на протяжении нескольких последних сезонов. Секрет популярности белых кроссовок кроется в их универсальности, простоте. Они легко сочетаются с различными элементами гардероба, удачно дополняют спортивные, повседневные и даже классические образы. Adidas, Zara, Reebok и другие ведущие бренды предлагают белые кроссовки в мужских и женских линейках.

Кроссовки с массивной подошвой

Для повседневной носки на sneakerstudio.com.ua можно подобрать кроссовки с толстой рельефной подошвой. Обычно такая обувь становится ярким акцентом в луках. Она забирает на себя максимум внимания. Поэтому в 2022 году дизайнеры предлагают отдавать предпочтение моделям нейтральных оттенков. Это даст более широкую свободу в выборе одежды. Если обувь имеет яркую расцветку, то лук должен быть сдержанным.

Классические высокие и низкие кеды

Текстильная спортивная обувь с белой резиновой подошвой – один из фаворитов летних коллекций. Ее выпускают всемирно известные торговые марки Converse, Off-White, Vans. В 2022 году можно смело выбирать полностью белые, однотонные яркие и цветные модели. Допускаются дизайны с необычными авангардными рисунками, декорированные стразами. В моде клетка, анималистические принты. Один из самых трендовых вариантов кед – с утолщенной подошвой.

Сникерсы на платформе

Этот необычный вид обуви долгое время вызывает споры и сомнения, но имеет целую армию поклонников. Невзирая на то, что визуально сникерсы кажутся неудобными, ходить в них достаточно комфортно на любые дистанции. Найти новинки можно даже в коллекциях именитого бренда Adidas. Эта обувь однозначно не предназначена для бега или фитнеса.

Кроссовки олд-скул

Винтажная спортивная обувь, пользующаяся популярностью 20-30 лет назад, возвращается в моду. Самым ярким примером можно назвать кроссовки VansOld Skool. Удобная классика выглядит стильно, обладает повышенным комфортом, не создает проблем в уходе. Сочетать ее легко практически с любым форматом одежды, начиная от джинсов и футболок, заканчивая платьями различной длинны.

Мультибрендовый интернет-магазин SneakerStudio приглашает поклонников фирменной спортивной обуви познакомиться с новинками и последними коллекциями для вдохновения и выбора своей идеальной пары. Благодаря огромному ассортименту, большому разнообразию дизайнов, расцветок и стилей подобрать кроссовки не составит труда. Кроме того, на этой же площадке представлены трендовые коллекции одежды и аксессуаров.