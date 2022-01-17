Модные тренды спортивной обуви в 2022 году: лучшие идеи для мужчин и женщин

Спортивная обувь в 2022 году будет не только самой комфортной, но и наиболее трендовой. Посмотреть новые коллекции Adidas, Nike, New Balance, Reebok, Puma, UGG, Vans можно на sneakerstudio.com.ua. Стилисты отмечают, что мода на ношение кроссовок, кед и сникерсов с городскими, винтажными стилями и сдержанными луками сохраняется. Это позволит мужчинам и женщинам продолжать экспериментировать с образами, создавать уникальные комбинации.
Какая спортивная обувь будет в тренде в 2022 году
Среди большого разнообразия вариантов и стилей наиболее актуальными в 2022 году будут:
- белые кроссовки;
- спортивная обувь на массивной подошве;
- сникерсы на платформе;
- классические кеды;
- олд-скул.
Белые кроссовки
Мода на этот вид обуви остается неизменной на протяжении нескольких последних сезонов. Секрет популярности белых кроссовок кроется в их универсальности, простоте. Они легко сочетаются с различными элементами гардероба, удачно дополняют спортивные, повседневные и даже классические образы. Adidas, Zara, Reebok и другие ведущие бренды предлагают белые кроссовки в мужских и женских линейках.
Кроссовки с массивной подошвой
Для повседневной носки на sneakerstudio.com.ua можно подобрать кроссовки с толстой рельефной подошвой. Обычно такая обувь становится ярким акцентом в луках. Она забирает на себя максимум внимания. Поэтому в 2022 году дизайнеры предлагают отдавать предпочтение моделям нейтральных оттенков. Это даст более широкую свободу в выборе одежды. Если обувь имеет яркую расцветку, то лук должен быть сдержанным.
Классические высокие и низкие кеды
Текстильная спортивная обувь с белой резиновой подошвой – один из фаворитов летних коллекций. Ее выпускают всемирно известные торговые марки Converse, Off-White, Vans. В 2022 году можно смело выбирать полностью белые, однотонные яркие и цветные модели. Допускаются дизайны с необычными авангардными рисунками, декорированные стразами. В моде клетка, анималистические принты. Один из самых трендовых вариантов кед – с утолщенной подошвой.
Сникерсы на платформе
Этот необычный вид обуви долгое время вызывает споры и сомнения, но имеет целую армию поклонников. Невзирая на то, что визуально сникерсы кажутся неудобными, ходить в них достаточно комфортно на любые дистанции. Найти новинки можно даже в коллекциях именитого бренда Adidas. Эта обувь однозначно не предназначена для бега или фитнеса.
Кроссовки олд-скул
Винтажная спортивная обувь, пользующаяся популярностью 20-30 лет назад, возвращается в моду. Самым ярким примером можно назвать кроссовки VansOld Skool. Удобная классика выглядит стильно, обладает повышенным комфортом, не создает проблем в уходе. Сочетать ее легко практически с любым форматом одежды, начиная от джинсов и футболок, заканчивая платьями различной длинны.
Мультибрендовый интернет-магазин SneakerStudio приглашает поклонников фирменной спортивной обуви познакомиться с новинками и последними коллекциями для вдохновения и выбора своей идеальной пары. Благодаря огромному ассортименту, большому разнообразию дизайнов, расцветок и стилей подобрать кроссовки не составит труда. Кроме того, на этой же площадке представлены трендовые коллекции одежды и аксессуаров.