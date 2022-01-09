Почему жители Украины начали все чаще открывать бизнес по выращиванию свиней

Мировые объемы производства и потребления свинины составляют около 112 млн. т, делая свинину мясом номер один в мире. Украинское свиноводство живет, вопреки современным проблемам отрасли, и количество свиноферм растет. За последние 5 лет работы, участники отечественного рынка нарастили поголовье, хотя мировая пандемия все-таки привела к временному снижению этого показателя. Почему же интерес украинцев к разведению свиней растет? Читайте в материале.

Благоприятные цены

На протяжении всего 2021, цены на свиней в Украине были рекордно высокими по сравнению со странами ЕС (выше на 20-30%). Высокие цены на рынке стали причиной увеличения импорта свинины на 45% в 2021 г. По прогнозам экспертов, цены на свинину в Украине останутся выше на 20-30% по сравнению со странами ЕС и в 2022. Однако жесткая конкуренция на мировом рынке стимулирует украинских производителей снижать себестоимость выращивания свиней, хотя бы до уровня стран ЕС – 35 грн/кг. В частности, более доступный комбикорм для свиней попадает в ​​популярные позиции товаров. В данном случае, перспективы украинских бизнесменов определяются их ориентацией на внутренний или внешний рынки.

Например, на немецкой бирже VEZG цена на полутуши кондиционных свиней сохранилась на отметке в €1,2/кг (32 грн/кг), на полутуши свиноматок €0,6/кг (19 грн/кг), за голову - €24 (745 грн) На польской бирже CennikRolnicze средняя цена за живец держится на отметке – 4,23 злотого/кг (30 грн/кг). Диапазон цен на живых свиней: 3,6-4,8 злотых/кг (27-34 грн/кг). Кроме того, динамика цен в мире по состоянию на январь 2022 следующая:

€1,33/кг в ЕС;

€1,09/кг в Бразилии;

€1,29/кг в США;

€1,25/кг в Канаде.

Что нужно для экспорта в 2022?

Как отмечает Оксана Юрченко, президент Ассоциации «Свиноводы Украины», основной барьер для экспорта отечественной свинины – это африканская чума (АЧС). Уже четыре года мы наблюдаем спад случаев этого заболевания в Украине, но эта проблема существует давно, и многие страны не хотят согласовывать экспортные сертификаты для украинских производителей. В стране есть передовые производства, которые не уступают европейским, каждый год наращивают мощности, вкладывают огромные инвестиции – в том числе в биобезопасность, повышение эффективности выращивания животных, так что выход на новые рынки — вопрос времени.

Есть производства, которые находятся в процессе модернизации. Есть также немало небольших хозяйств, которые откармливают свиней, когда цена на мясо хорошая. В основном это “ситуативные” участники рынка. Следовательно, есть эффективные и неэффективные хозяйства. Но в целом отрасль животноводства развивается и осовременивается.

Чтобы торговать с миром, нужно иметь и здоровое поголовье свиней, и открытые рынки. Все согласования по экспорту и импорту проходят через Департамент международных коммуникаций, внутренних и внешних связей Госпотребпотребслужбы Украины, которая пытается быть сервисной организацией для бизнеса в сфере открытия новых рынков для экспорта. Например, активность желающих торговать с Вьетнамом очень ускорила ответ на запрос Госпотребслужбы Украины.

Сегодня Госпродпотребслужба дорабатывает документы на открытие рынков с Сингапуром и Гонконгом. Иногда в процесс вмешивается эпидемическая обстановка, как, например, это произошло с Республикой Корея – уже были подписаны почти все документы для открытия рынка, но в стране произошла вспышка АЧС и работа была приостановлена на несколько месяцев. Открытие новых рынков в свою очередь стимулирует интерес к свинофермам в Украине, и все больше бизнесменов рассматривают их как перспективную инвестицию.