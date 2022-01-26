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Досуг Сегодня, 14:4640
Преимущества поддонов в грузоперевозках

Сферу грузоперевозок в наше время невозможно представить без использования поддонов. Эта тара повсеместно применяется при трансфере грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Перевозка грузов при помощи поддонов имеет целый ряд преимуществ. Прежде всего, такие конструкции позволяют использовать пространство с максимальной эргономичностью. Будь то кузов автомобиля или складское помещение. Также следует отметить, что паллеты значительно упрощают погрузочно-разгрузочные работы, как для отправителя товара, так и для его получателя. Кроме того, транспортировка груза на поддонах обеспечивает его целостность и сохранность. Именно поэтому тара из дерева настолько популярна в сфере грузоперевозок.

Основные характеристики деревянных поддонов

Такие изделия обычно выполняются из обрезных пиломатериалов. Порода древесины произвольная. Настил конструкции чаще всего состоит из пяти чередующихся по порядку (широкая/узкая) досок. Расстояние между элементами не превышает 4,5 сантиметра. Стоит поддон на так называемых шашках. В нижних досках имеются специальные фаски, они обеспечивают беспрепятственный заезд полозьев тележки с гидравликой. В процессе сборки данной тары применяются различные типы гвоздей:

  • винтовые;
  • строительные;
  • с поперечной насечкой.

Разумеется, существуют и другие поддоны. Они могут выполняться из металла или пластика, и иметь различные габариты. Однако в промышленном масштабе используется именно деревянная тара. Ее размеры тоже могут быть разными. Все зависит от поставленных задач. Кстати, заказать поддоны можно на сайте poddonchik.com.

Главные преимущества тары из дерева

Специальные деревянные паллеты, широко используемые при осуществлении грузоперевозок, не случайно так востребованы. Они имеют много плюсов, в частности:

  • обладают устойчивостью к повышенной влажности;
  • эффективно противостоят низким и высоким температурам;
  • экологически чистые (древесина не выделяет никаких веществ, которые могут нанести вред здоровью человека);
  • достаточно долговечны;
  • ремонтопригодность (в случае необходимости конструкция может быть быстро и качественно отремонтирована);
  • имеют доступную стоимость;
  • подходят для перевозки грузов любого типа (в том числе и пищевых продуктов).

Данные изделия позволяют повысить эффективность транспортировки всевозможной продукции, при этом финансовые затраты получаются минимальными.

Преимущества поддонов в грузоперевозках

Где еще применяются деревянные паллеты

Область использования подобных поддонов не ограничивается исключительно сферой грузоперевозок. Их актуальность высока и в других отраслях. Например, такие конструкции повсеместно применяются:

  • на торговых, промышленных и других складах;
  • в логистических центрах;
  • в сфере строительства;
  • в транспортных компаниях, а также на различных заводах и фабриках.

Такие конструкции функционируют во благо эффективности и прогресса уже на протяжении многих лет, и за это время они не утратили своей актуальности, но и стали незаменимым элементом в области грузоперевозок. Если вам требуется купить или продать деревянные поддоны, можете обратиться к услугам компании «Укрподдонсервис» на сайте poddonchik.com.

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