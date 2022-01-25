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Воздухоразделительные установки: станции по производству азота

Станции по производству жидкого азота являются экологически чистыми. Кроме того, используют новый метод производства жидкого азота из сжатых газов (сжатый воздух или кислород), который не требует процесса охлаждения. На сайте https://www.zelko.ua/uk/vozduhorazdelitelnye-ustanovki/generatory-azota-oxywise можно ознакомиться с оборудованием. Станция по производству аммиака из азота является одним из основных элементов в производстве азотной промышленности. Он может быть использован для производства азотных удобрений, азотной кислоты, аммиака, аминов.

Применение азота

Он широко используется в химической промышленности, металлургии, горнодобывающей промышленности, в основном для производства удобрений, для получения азотной кислоты и аммиака, которые могут быть использованы в качестве сырья для производства различных видов продукции.

В сельском хозяйстве азот используется для удобрения почвы, так как без азота растения не могут расти и развиваться. При применении азота в сельском хозяйстве, улучшается урожайность, и качество выращиваемых культур. С помощью азота, получаемого в процессе производства, можно улучшить качество удобрения, что в свою очередь приведет к увеличению урожайности. Кроме этого, на станциях по производству «чистого» азота можно получить азот, который необходим для промышленности.

Что такое станции по переработке азота?

Эта станция по переработке воздуха в азотную кислоту является одним из элементов, используемых в производстве азотных удобрений.

  • Это может использоваться для преобразования азота воздуха в кислород и азотную кислоту.
  • Азотная кислота широко используется для обработки металлов, таких как производство азотной краски, краски, пластмассы, резины, пластмасс и т. д.
  • Станции по производству азотного газа из воздуха необходимы для того, чтобы производить необходимый для сельского хозяйства и промышленности азот в нужном объеме.
  • Также станции по производству и абсорбции азота используются в качестве источника азота для азотной промышленности.

Азот, получаемый с помощью станции по его производству, называется «чистым» азотом. Чистый азот используется для производства различных веществ, которые применяются в различных сферах человеческой деятельности.

Сфера применения

Его применение в сельском хозяйстве и промышленности позволяет увеличить урожайность культур, улучшить качество производства, а также снизить затраты на удобрение. В отличие от аммиака, который является продуктом распада азотной кислоты, азот, получаемый посредством аэрации воздуха, не имеет запаха. Кроме того, он не содержит вредных примесей. Поэтому его использование для производства удобрений и других продуктов является более качественным и безопасным для окружающей среды.

В чем заключается суть технологии по производству азот из воздуха

Абсорбция – это процесс, при котором азот из газообразного состояния переходит в жидкое. То есть газ, который является жидким, абсорбирует азот. При абсорбции азот находится в жидком состоянии, а потом он переходит в газообразное. Если говорить проще, то азот, находящийся в воздухе, переводится в жидкое состояние. Для того чтобы перевести азот воздуха в жидкий азот, его необходимо нагреть до температуры жидкого азота.

  • Абсорбция азота – это процесс поглощения газов из атмосферы с помощью специальных поглотителей.
  • Азот из атмосферы поступает в абсорбер, где он поглощается в виде паров водой или воздухом.
  • Поглощение азота в виде пара происходит в испарительном абсорбере.
  • В нем влага воздуха или вода поступают в испаритель, а затем в абсорберах происходит поглощение паров воды или воздуха.

Затем азот из абсорбера поступает в систему сжатия, где под давлением он сжимается до 100 атм и подается в компрессор.

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