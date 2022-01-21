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Досуг Сегодня, 19:2238
Какие бывают виды чехлов для смартфонов

На сегодняшний день смартфон хочет иметь каждый человек, выбор их достаточно большой. И наверное каждые хочет что бы он прослужил как можно дольше, ведь качественный и современный телефон, - это удовольствие не из дешевых и не всем по карману.

Именно для этого существует множество различных вариантов защитных чехлов, которые предоставлены для вас на сайте xiaomi-buy.com.ua. С помощью их защитных функций, ваш смартфон сможет прослужить большое количество времени, нежели без защитного чехла.

Давайте разберемся, какие же виды защитных бамперов бывают, и в чем их основные преимущества.
Одним из популярных по своему стилю и защите является чехол-накладка, он полностью защищает заднюю часть, боковую и также частично по краях переднюю панель гаджета.

Такие чехлы очень удобны при повседневном использовании, все вырезы свободны сделаны именно под подходящую вам модель телефона, клавиши также легко нажимаются. Материал который обычно используется в данном типе чехлов: силикон, пластик, комбинирование силикона с пластиком. 

Еще одним чехлом который пользуется большой популярности, для телефонов Samsung в магазине https://xiaomi-buy.com.ua/samsung/, является чехол-книжка. Данный тип чехла имеет полную защиту для вашего смартфона по всему кругу, как спереди так и сзади. Это есть основным плюсом данного типа чехлов. В основном передняя часть идет полностью закрытая, но также существуют и вариант с наполовину отрытой передней частью. Это сделано для того что бы пользователь мог видеть на экране дату и время, а также принимать звонки не открывая саму крышку чехла, что очень удобно в некоторых условиях пользования.

Третьим, и основным вариантом для максимально эффективной защиты вашего смартфона можно отнести серию противоударных бамперов. Такие чехлы в основном сделаны из прочных и надежных материалов, в большинстве случаев материал комбинированный из плотного силикона и пластика. Противоударные чехлы способны дать вам максимальное спокойствие при любых случайных падениях вашего смартфона, ведь защита будет максимально крепкой и ударостойкой. 

Стоит также и отметить еще один вид чехлов, это чехлы с картинками или принтами. Они бывают женского и мужского рода, а также с различными детскими принтами. Выбор картинок и их стилей очень большой, каждый может подобрать картинку на свой вкус, будь то любимое увлечение, спорт, любимые актеры или музыкальные исполнители, персонажи из фильмов и мультфильмов и прочие другие.  

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Какие бывают виды чехлов для смартфонов
Какие бывают виды чехлов для смартфонов
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Досуг

Какие бывают виды чехлов для смартфонов
Какие бывают виды чехлов для смартфонов
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