Симптомы и лечение пяточной шпоры

В настоящее время распространены заболевания опорно-двигательного аппарата. Это обусловлено недостатком или полным отсутствием физической активности, неправильным питанием, излишним весом и вредными привычками. Одним из таких заболеваний является пяточная шпора. Пяточная шпора – это костный нарост на подошве, а точнее пяточной кости. Также возможно появление так называемой ахилловой (задней) пяточной шпоры, когда нарост образуется в месте ахиллова сухожилия, но такая патология встречается крайне редко. В результате проявления этого заболевания пациент испытывает болевые ощущения при ходьбе и существенно снижается качество жизни.

Причины заболевания и симптомы

Причинами возникновения пяточной шпоры являются ожирение, пожилой возраст, беременность, искривление позвоночника, плоскостопие, сахарный диабет, нарушенный обмен веществ, ношение неудобной обуви, а также наследственная предрасположенность. Самым главным симптомом заболевания является боль при опоре на стопу. Сначала только в утренние часы, затем с дальнейшим течением болезни пациент ощущает её в течение всего дня. Кожа в месте образования нароста может покраснеть и огрубеть. Если своевременно не обратиться за медицинской помощью, можно полностью утратить способность к передвижению, так как боль станет невыносимой.

Диагностика и методы лечения

Диагностику пяточной шпоры проводит врач-ортопед. Она заключается в консультации и первичном осмотре. Затем проводится обследование методом DIERS Formetric-4D. Оно осуществляется на современном аппарате и позволяет за короткое время выявить нарушения в опорно-двигательной системе. Дополнительно может быть проведено рентгеновское обследование.

Существует много методик, с помощью которых происходит лечение пяточной шпоры. Нужно понимать, что самостоятельное лечение данного заболевания не является эффективным. Врач ортопед индивидуально подберет совокупность методов лечения для конкретного пациента, исходя из особенностей его здоровья.

Если болезнь находится в начальной стадии, применяются консервативные способы лечения. К ним относят лечебную физкультуру, использование ортопедических стелек, физиотерапию (УФК, электрофорез, фонофорез, квантовая терапия), ударно-волновую терапию, массаж и тейпирование.

Также существует кинезитерапия, которая широко применяется при лечении пяточной шпоры. Она представляет собой комплекс упражнений, направленных на укрепление мышечного тонуса. Вследствие такого лечения отводится лимфатическая жидкость, восстанавливается тонус мышц, увеличивается гибкость, улучшается гидратация позвонков и значительно уменьшается болевой синдром.

Оперативный метод лечения применятся только при тяжелом и запущенном течении болезни и если консервативные методы не принесли результатов.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Поэтому стоит позаботиться о профилактике пяточной шпоры. Ведение здорового образа жизни, правильное питание, регулярные занятия спортом, ношение удобной обуви и ортопедических стелек с супинатором помогут сохранить опорно-двигательный аппарат в целостности на долгие годы.