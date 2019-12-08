В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста

Как сообщается, центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.





В среду, 18 декабря, в связи с акциями протеста в Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центральной части города и в правительственном квартале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.