 

В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста

Политика Сегодня, 10:0847
В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста
Как сообщается, центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.

В среду, 18 декабря, в связи с акциями протеста в Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центральной части города и в правительственном квартале. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.
"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.
Напомним, во вторник, 17 декабря, в правительственном квартале проходили акции протеста, в частности, против закона об открытии рынка земли. Протестующие пытались установить палатки на проезжей части улицы Грушевского, в результате чего произошли столкновения с полицией. В полиции утверждают, что в столкновениях под Радой участвовали до 500 человек. В результате пострадали 17 полицейских и журналисты.
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