Давать показания отказывается фигурант дела Шеремета

Как сообщается, во вторник, 17 декабря, следователь пытался допросить Антоненко, но он отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.





Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветеран Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается давать показания по делу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правовой группы защиты Антоненко в Facebook.

"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость", - говорится в заявлении.

Адвокаты отметили, что Антоненко согласен в дальнейшем давать показания по делу, но только когда убедится, что следствие не является предвзятым.