18 декабря состоится голосование за импичмент Трампа

Отмечается, что Палата представителей должна одобрить две статьи импичмента, по которым обвиняют Трампа. Нэнси Пелоси назвала импичмент "одним из самых торжественных полномочий, предоставленных Конституцией", и призвала всех членов нижней палаты утром "быть готовыми для исторического голосования".





Голосование за импичмент президента США Дональда Трампа в Палате представителей Конгресса США состоится в среду, 18 декабря. Об этом заявила спикер Палаты Ненси Пелоси, передает dpa.

Это будет третий раз, когда президенту грозит импичмент за почти 250 лет существования США. Ни один президент не был отстранен от должности, и Трамп, скорее всего, переживет судебный процесс в Сенате, где для его отставки необходимо большинство в две трети голосов.

Демократы обвиняют президента в злоупотреблении своим служебным положением, предлагая Украине начать расследование против его политического конкурента Джо Байдена и удерживая военную помощь в качестве средства для достижения этой цели. Он также, как утверждается, препятствовал расследованию этого дела Конгрессом.