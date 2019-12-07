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Политика Сегодня, 13:5031
Снизить концентрацию земли до 10 тыс. гектаров в одни руки предлагает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает в рамках открытия рынка земли снизить концентрацию ее в одних руках до 10 тыс. гектаров. Об этом он заявил во время общения с фермерами в Обуховском районе Киевской области, передает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, в рамках открытия рынка земли нужно ограничить возможность владеть землей площадью не более 10 тыс. гектаров.
"Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о не более 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. В комитет пришла цифра 20 тыс. Давайте от одной до 10 тыс. гектаров - и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что после принятия закона о земельной реформе начнется подготовительный этап к полноценному запуску рынка.
"Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли", - отметил Зеленский.
Он также уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, рынок, земли, 7dniv, 7dnivinfo  
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