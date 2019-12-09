Суд в Швейцарии оставил в силе компенсацию "Укрнафте" за АЗС в оккупированном Крыму

Верховный суд Швейцарии 12 декабря 2019 года оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта" о выплате 44 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Согласно сообщению, также Верховный суд Швейцарии обязал Российскую Федерацию выплатить "Укрнафте" 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.

"ПАО "Укрнафта" рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением и проявит цивилизованность в исполнении крайней мере этого решения", - отметили в пресс-службе.

По данным компании, решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит.

"Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО «Укрнафта» возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", - добавили в пресс-службе.