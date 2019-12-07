Выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят Украинцам

Кабинет министров принял решение о том, что с 1 марта граждане Украины будут выезжать в Россию только по загранпаспорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.





По его словам, с 1 марта 2020 пересечение границы с Россией будет осуществляться на основании загранпаспорта. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

"Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина - для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами", - отметил Гончарук.