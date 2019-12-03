 

Окончательно отменила депутатскую неприкосновенность Рада

Политика Сегодня, 13:5732
Окончательно отменила депутатскую неприкосновенность Рада
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За закон проголосовал 291 парламентарий.
Изменения в Уголовный процессуальный кодекс
Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного нардепом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.
В УПК также определяются особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР.
В частности, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления нардепом, вносятся в Единый реестр досудебных расследований генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности генпрокурора).
При этом ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы парламентария, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы генпрокурором или исполняющим его обязанности.
Рассмотрение таких ходатайств, кроме применения негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС. Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить депутата Рады о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.
Если народный депутат без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.
Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного генпрокурором, разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или ставшего причиной гибели человека.
"Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной рады", - говорится в тексте документа.
При этом, если был задержан спикер Рады, правоохранители обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом первому заместителю главы ВР.
Изменения в ЗУ "О статусе народного депутата Украины"
В законе определяются особенности юридической ответственности нардепа. Так, парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Указано, что особенности начала досудебного расследования по нардепу, сообщение о подозрении, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий определяются УПК.
Также вносятся соответствующие изменения и в закон о Регламенте Верховной рады.
"Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, но не ранее дня вступления в силу закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", - говорится в тексте закона.
Напомним, профильный комитет рекомендовал Верховной раде окончательно отменить неприкосновенность нардепов.
Как писало РБК-Украина, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, неприкосновенность, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Вопрос окончательной отмены неприкосновенности нардепов сегодня рассмотрит Рада
Вопрос окончательной отмены неприкосновенности нардепов сегодня рассмотрит Рада
Вчера, 09:45
Жеваго был объявлен в международный розыск
Жеваго был объявлен в международный розыск
3-дек-2019, 12:17
Во вторник Рада рассмотрит закон о прослушке нардепов
Во вторник Рада рассмотрит закон о прослушке нардепов
2-дек-2019, 15:14
Представление на Дубневича в Раде рассмотрят на этой неделе
Представление на Дубневича в Раде рассмотрят на этой неделе
28-окт-2019, 20:32
Был одобрен президентом закон о количестве депутатских запросов
Был одобрен президентом закон о количестве депутатских запросов
25-окт-2019, 18:29

Последние новости

13:57
Политика
Окончательно отменила депутатскую неприкосновенность Рада
13:55
Политика
Выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят Украинцам
13:54
Политика
Суд в Швейцарии оставил в силе компенсацию "Укрнафте" за АЗС в оккупированном Крыму
13:52
Политика
Закон о порядке возобновления лицензии вступил в силу
13:50
Политика
Снизить концентрацию земли до 10 тыс. гектаров в одни руки предлагает Зеленский
10:23
Политика
СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСЬ СБУ ПЕРЕД МАЙДАНОМ. ЯЦЕНЮК МАККЕЙНУ: ВОЗМОЖНОСТЬ УХОДА КРЫМА – НИЧТО, ПО СРАВНЕНИЮ С НАШЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ
10:18
Политика
18 декабря состоится голосование за импичмент Трампа
10:16
Политика
Давать показания отказывается фигурант дела Шеремета
10:13
События
4 миллиона человек покинули Украину С 2010 года
10:08
Политика
В Киеве полиция усилила меры безопасности из-за акций протеста
10:00
События
СБУ разоблачила 17 иностранных агентов на протяжении года
09:49
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (18.12.2019)
09:25
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 18 Декабря
07:26
Общество / Досуг / Публикации
Эксклюзив
Чекушка
Вчера, 2019-12-17
21:52
События
Мормонская церковь в США скопила $100 млрд на «второе пришествие Христа»
21:38
Политика
На новой должности в «Укроборонпроме» организатор Майдана Мустафа Найем получает более 30 тысяч в день
21:26
События
Подсветка Крымского моста создала эффект, похожий на полярное сияние
20:35
Экономика / События
Европейскую сертификацию прошел оператор ГТС Украины
20:30
Политика
Новые правила поступления в вузы в 2020 опубликовал МОН
20:06
Политика
Заключение по закону о назначении президентом глав ГБР и НАБУ обнародовал КСУ

Новости ТОП-7

СЕКРЕТНАЯ ЗАПИСЬ СБУ ПЕРЕД МАЙДАНОМ. ЯЦЕНЮК МАККЕЙНУ: ВОЗМОЖНОСТЬ УХОДА КРЫМА – НИЧТО, ПО СРАВНЕНИЮ С НАШЕЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ5910
Конца войны на Донбассе после нормандских встреч ожидает Зеленский1065
На новой должности в «Укроборонпроме» организатор Майдана Мустафа Найем получает более 30 тысяч в день328
Условие сохранения транзита газа через Украину назвали в Кремле297
Гороскоп на сегодня (16.12.2019)281
Гороскоп на сегодня (17.12.19)221
Суд закрыл дело Ефремова о "диктаторских законах"176

Досуг

Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
Сегодня, 07:26183
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11150
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Товары для самообороны — очень популярная категория товаров среди населения больших городов
26-ноя-2019, 12:51151
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Имея участок в черте населенного пункта или за городом, многие предпочитают использовать его под строительство
18-ноя-2019, 16:59276
Как выбрать детектор валют?
Как выбрать детектор валют?
Стремительное развитие техники и технологий в последние годы открыло широкие возможности для мошенников. Современные поддельные
15-ноя-2019, 17:41199
Как получить визу в Австралию в Украине?
Как получить визу в Австралию в Украине?
Австралия относится к странам, для поездки в которые украинцам необходимо получить визу
29-окт-2019, 11:36258

События

4 миллиона человек покинули Украину С 2010 года
4 миллиона человек покинули Украину С 2010 года
Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры
Сегодня, 10:1351
СБУ разоблачила 17 иностранных агентов на протяжении года
СБУ разоблачила 17 иностранных агентов на протяжении года
Среди агентов действующие и бывшие украинские военные
Сегодня, 10:0050
Мормонская церковь в США скопила $100 млрд на «второе пришествие Христа»
Мормонская церковь в США скопила $100 млрд на «второе пришествие Христа»
Мормонская церковь в США скопила в своем фонде $100 млрд пожертвований вместо того, чтобы потратить их на благотворительность
Вчера, 21:52148
Подсветка Крымского моста создала эффект, похожий на полярное сияние
Подсветка Крымского моста создала эффект, похожий на полярное сияние
Подсветку Крымского моста включили во время тумана в Керченском проливе
Вчера, 21:2678
Европейскую сертификацию прошел оператор ГТС Украины
Европейскую сертификацию прошел оператор ГТС Украины
Энергосообщество подтвердило правильность процедуры создания компании
Вчера, 20:3572
Задержанных под Радой за столкновения отпустили
Задержанных под Радой за столкновения отпустили
Под отделением полиции собрались десятки националистов
Вчера, 19:4473
7 Днів