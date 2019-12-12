Закон об оценке земель правительство подаст Раде

"Сейчас в Госгеокадастре продолжаются наработки законопроекта, которым будут вноситься изменения в Закон об оценке земель. Планируется, что он будет внесен Кабмином в парламент в первом квартале 2020 года", - заявил Башлык.





Законопроект об оценке земель внесут в Раду в первом квартале 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил председатель Госгеокадастра Денис Башлык.

Он также отметил, что законопроект может быть рассмотрен как до, так и после открытия рынка земли. Так, уже в начале следующего года текст законопроекта опубликуют для обсуждения.