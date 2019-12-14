Пашинский вышел под домашний арест

Судья удовлетворил жалобу стороны защиты на решение Печерского районного суда Киева от 29 ноября о продлении ареста Пашинского до 29 января 2020 года.





Киевский апелляционный суд отпустил бывшего народного депутата Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его адвокат Андрей Федур.

Согласно решению суда, Пашинский обязан носить электронный браслет, сдать паспорт для поездки заграницу, не контактировать со свидетелями и прибывать по первому требованию. Под домашним арестом бывший нардеп пробудет до 3 февраля 2020 года.