Резолюцию о защите прав человека в Крыму приняла Генассамблея ООН

Так, резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.
Генеральная Ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Постоянного представительства Украины в ООН.
Основные положения:
требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму;
осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения "Крымская солидарность";
призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;
требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину;
осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.
Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.