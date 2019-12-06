Резолюцию о защите прав человека в Крыму приняла Генассамблея ООН

Так, резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.





Генеральная Ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Постоянного представительства Украины в ООН.





Основные положения:

требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму;

осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения "Крымская солидарность";

призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;

требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину;

осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.