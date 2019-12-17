Крупный пакет санкций против России одобрили в Сенате США

Сообщается, что соответствующий пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля" комитет принял в среду, 18 декабря.





Комитет по иностранным делам Сената США одобрил крупный пакет санкций, направленных против России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, документом предлагается ужесточение санкций против госдолга России перед США. Также предлагается ввести санкции против инвесторов в российские проекты по добыче сжиженного природного газа за пределами России. Кроме этого документ вводит ограничения в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые причастны к инциденту с захватом украинских моряков в Керченском проливе, а также политических деятелей, олигархов и других лиц, содействующих незаконной и коррупционной деятельности в России.

Далее законопроект будет вынесен на рассмотрение полного состава Сената, где в законопроект могут быть внесены правки.