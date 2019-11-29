Изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин одобрил Зеленский

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.





Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2189 "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей). Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Законом определяется, что объединение территориальных общин осуществляется согласно перспективных планов формирования территорий общин АР Крым, области. При этом предполагается, что перспективный план формирования территорий общин АР Крым, области утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Совета министров Крыма, соответствующей областной государственной администрации.