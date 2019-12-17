Направить изменения в Конституцию по децентрализации в КСУ рекомендуют Раде

Такое решение поддержали 15 членов комитета.





Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной раде направить проект закона о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти №2598 в Конституционный суд Украины. Об этом заявила глава комитета Ирина Венедиктова, передает корреспондент РБК-Украина.

"22 члена комитета. Вывод предложен подкомитетом. 15 "за". Заключение комитета проголосовано", - заявила Венедиктова.

"Рекомендовать ВРУ включить законопроект в повестку дня второй сессии Верховной рады и направить в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в тексте заключения.