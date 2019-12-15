За импичмент Трампа проголосовала палата представителей США

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался.





Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трансляцию дебатов вел канал CNN сообщает РБК-Украина.

Вторая статья - препятствование расследованию Конгресса в расследовании дела об импичменте - набрала 229 голосов при необходимых 216. Против высказались 198 конгрессменов, один воздержался.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США проводит заседание, в ходе которого решится будет ли импичмент американскому президенту Дональду Трампу.

10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.