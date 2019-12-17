Закон об игорном бизнесе сегодня рассмотрит Рада

Так, народные избранники сегодня рассмотрят проекты закона о госрегулировании деятельности в сфере игорного бизнеса.





В четверг, 19 декабря, Верховная рада Украины рассмотрит в первом чтении законопроект №2285 о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня парламента.

В частности, будут рассмотрены документы, предложенные нардепами Марусяком, Дубинским, Королевской, Транасенко, Наталухой и другими. Также будет рассмотрен проект закона, предоставленный нардепом Личманом, который был доработан по представлению Комитета.