Изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин были опубликованы

Законом определяется, что объединение территориальных общин осуществляется согласно перспективных планов формирования территорий общин АР Крым, области. При этом предполагается, что перспективный план формирования территорий общин АР Крым, области утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Совета министров Крыма, соответствующей областной государственной администрации.





Закон "О внесении изменений в закон "О добровольном объединении территориальных общин" (об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной республики Крым, областей) опубликован в издании "Голос Украины". Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 5 декабря ВР поддержала во втором чтении законопроект №2189, за него проголосовали 277 депутатов Рады. А 18 декабря закон одобрил президент Владимир Зеленский.