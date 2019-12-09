Визит Помпео в Украину подтвердили у Зеленского

По его словам, у Помпео запланировала встреча с президентом Владимиром Зеленским.

"На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США", - заявил помощник президента.





Помощник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в начале января 2020 года в Украину с рабочим визитом прилетит государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

Также Ермак сообщил, что планируется визит президента в Великобританию.

"Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток", - рассказал Ермак.